Мало хто помічає, як насправді ходять кішки: їхній секрет криється в ході (відео)

Кішки широко відомі своєю граціозною і безшумною ходьбою. Вчені кажуть, що головний котячий секрет криється в техніці їхньої ходьби.

Метод пересування кішок відомий під назвою "пряма реєстрація" або "поступальна хода". Він полягає в тому, що задня лапа кішки завжди ставиться в слід передній, пише Catster.

Експерти кажуть, що саме така хода забезпечує безшумність, стійкість і дає змогу тварині рухатися по дуже вузьких поверхнях. Цей метод кішки використовують для того, щоб залишатися непоміченими під час полювання або при пересуванні складними ділянками. Водночас, хвіст і подушечки їхніх лап відіграють ключову роль у балансуванні.

Постановка задньої лапи в слід передньої значно знижує шум при ходьбі, а це вкрай важливо для полювання, щоб кішка могла залишатися непоміченою.

Також така техніка ходьби допомагає кішкам підтримувати баланс і чітко відчувати центр ваги. Завдяки цьому кішки легко ходять по парканах, поруччях та гілках дерев.

Крім "поступальної ходи", кішки також використовують діагональний спосіб ходьби, за якого одна пара лап (передня і задня) рухаються одночасно.

Вчені підкреслюють, що технічно кішки вважаються ссавцями, які ходять на пальцях. Іншими словами, ці тварини ходять на пальцях своїх лап. У кішок всього 18 пальців на лапах, у них 5 пальців на передніх лапах і 4 на задніх.

Але у деяких видів кішок пальців більше, наприклад, у полідактильних кішок може бути від одного до кількох додаткових пальців.

Полідактилія — спадкова ознака, хоча ветеринари не до кінця розуміють, чому в одних кішок з'являється один додатковий палець, а в інших — більше. Додаткові пальці полегшують кішкам полювання і хапання. Ця особливість частіше трапляється у кішок порід мейн-кун і піксібоб, ніж в інших.

