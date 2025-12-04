86 000 землетрясений годами оставались незамеченными: все они произошли в одном месте

Исследователи обнаружили, что под Йеллоустоуном располагаются десятки тысяч землетрясений, которые годами ускользали от исследователей. Считается, что это поможет ученым создать новый инструмент для обнаружения будущих катастроф.

Под супервулканом Йеллоустоун были обнаружены десятки тысяч небольших землетрясений, которые годами оставались незамеченными. Международная исследовательская группа использовала искусственный интеллект для прослушивания записей Йеллоустоуна за 15 лет, в период с 2008 по 2022 год, и обнаружила десятки тысяч небольших землетрясений, которые эксперты ранее пропустили. Для сравнения, это примерно в 10 раз больше землетрясений, чем когда-либо было известно, пишет Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что более половины всех этих землетрясений происходили связанными группами, известными как рои, и были вызваны почти исключительно горячими подземными водами и паром, пробивающимися через трещины, а не поднимающейся лавой.

Отметим, что данное исследование отличалось от других, так как программа ИИ обнаружила каждый крошечный толчок и нанесла его на трехмерную карту высокого разрешения, что позволило ученым наконец видеть невидимые сейсмические паттерны Йеллоустоуна, когда не происходило ничего опасного.

Результаты также показали, что наблюдается устойчивое, повторяющееся "сердцебиение" роев, вызванных водой, которые появляются и исчезают в одних и тех же районах каждые несколько лет. По словам ученых, это нормальное явление, которое они и ожидали наблюдать, без каких-либо признаков надвигающегося извержения.

Авторы исследования также считают, что этот прорыв в области ИИ в будущем будет иметь решающее значение для обнаружения скрытых закономерностей в вулканах и линиях разломов, которые являются ранними признаками гораздо более серьезной проблемы. В частности, речь идет об обнаружении роев, начинающихся на значительной глубине, длящихся дольше и движущихся аномально, что может указывать на движение магмы или на подготовку к разрыву крупного разлома, такого как Сан-Андреас в Калифорнии.

Подводя итоги, ученые заявили, что в этом году ИИ не обнаружил угрозы в супервулкане, однако ученым удалось создать идеальный "отпечаток пальца" Йеллоустоуна — в результате ученые смогут в будущем отследить любые реальные опасности.

К слову, эти же методы машинного обучения можно применить к другим историческим сейсмическим данным, чтобы помочь ученым услышать "вулканическое сердцебиение Земли", а также выявить скрытые закономерности, которые ранее могли быть пропущены.

Отметим, что Йеллоустоун — один из крупнейших действующих вулканов в мире. Если бы он извергся, до двух третей территории США покрылись бы пеплом. Считается, что в результате извержения супервулкана целые штаты могут стать непригодными для жизни из-за токсичного воздуха — это привело бы к отмене тысяч авиарейсов и вынудило бы миллионы людей покинуть свои дома.

Йеллоустонская кальдера представляет собой впадину размером 48 на 70 километров, образованную в результате катастрофического извержения примерно 640 000 лет назад. После того как извержение опустошило огромный магматический очаг, оставшаяся сверху земля обрушилась в образовавшуюся пустоту, образовав кальдеру.

