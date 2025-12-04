86 000 землетрусів роками залишалися непоміченими: всі вони сталися в одному місці

Дослідники виявили, що під Єлловстоуном розташовуються десятки тисяч землетрусів, які роками вислизали від дослідників. Вважається, що це допоможе вченим створити новий інструмент для виявлення майбутніх катастроф.

Під супервулканом Єлловстоун було виявлено десятки тисяч невеликих землетрусів, які роками залишалися непоміченими. Міжнародна дослідницька група використовувала штучний інтелект для прослуховування записів Єлловстовна за 15 років, у період з 2008 по 2022 рік, і виявила десятки тисяч невеликих землетрусів, які експерти раніше пропустили. Для порівняння, це приблизно в 10 разів більше землетрусів, ніж будь-коли було відомо, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники виявили, що більше ніж половина всіх цих землетрусів відбувалися пов'язаними групами, відомими як рої, і були спричинені майже винятково гарячими підземними водами та парою, що пробиваються крізь тріщини, а не лавою, що піднімається.

Відео дня

Зазначимо, що це дослідження відрізнялося від інших, оскільки програма ШІ виявила кожен крихітний поштовх і нанесла його на тривимірну карту високої роздільної здатності, що дало змогу вченим нарешті бачити невидимі сейсмічні патерни Єлловстоуна, коли не відбувалося нічого небезпечного.

Результати також показали, що спостерігається стійке, повторюване "серцебиття" роїв, викликаних водою, які з'являються і зникають в одних і тих самих районах кожні кілька років. За словами вчених, це нормальне явище, яке вони й очікували спостерігати, без будь-яких ознак виверження, що насувається.

Автори дослідження також вважають, що цей прорив у галузі ШІ в майбутньому матиме вирішальне значення для виявлення прихованих закономірностей у вулканах і лініях розломів, які є ранніми ознаками набагато серйознішої проблеми. Зокрема, йдеться про виявлення роїв, що починаються на значній глибині, тривають довше і рухаються аномально, що може вказувати на рух магми або на підготовку до розриву великого розлому, такого як Сан-Андреас у Каліфорнії.

Підбиваючи підсумки, вчені заявили, що цього року ШІ не виявив загрози в супервулкані, проте вченим вдалося створити ідеальний "відбиток пальця" Єлловстоуна — в результаті вчені зможуть у майбутньому відстежити будь-які реальні небезпеки.

До слова, ці ж методи машинного навчання можна застосувати до інших історичних сейсмічних даних, щоб допомогти вченим почути "вулканічне серцебиття Землі", а також виявити приховані закономірності, які раніше могли бути пропущені.

Зазначимо, що Єлловстоун — один із найбільших активних вулканів у світі. Якби він вивергнувся, до двох третин території США вкрилися б попелом. Вважається, що внаслідок виверження супервулкана цілі штати можуть стати непридатними для життя через токсичне повітря — це призвело б до скасування тисяч авіарейсів і змусило б мільйони людей покинути свої домівки.

Єлловстонська кальдера являє собою западину розміром 48 на 70 кілометрів, утворену внаслідок катастрофічного виверження приблизно 640 000 років тому. Після того як виверження спустошило величезне магматичне вогнище, земля, що залишилася зверху, обвалилася в порожнечу, утворивши кальдеру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що секрет першого подиху Землі прихований у надгарячій воді Єлловстона: що виявили вчені.

Раніше Фокус писав про вибух на вулкані Судного дня в Єлловстоні: вчені пояснили, чи варто чекати кінця світу.