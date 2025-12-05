Через такую границу оккупанты не пройдут: как выглядит рубеж между Италией и Швейцарией (видео)

На границе Швейцарии и Италии располагается гора Маттерхорн, высота вершины составляет 4478 метров над уровнем моря.

Исторически граница между двумя странами пролегала по ледникам, но их таяние из-за изменения климата привело к тому, что Швейцария и Италия были вынуждены перерисовать участки границы.

Вершина горы Маттерхорн находится прямиком на границе двух стран, ее северные и восточные склоны обращены к Швейцарии, а южные и западные – к Италии.

В прошлом году была изменена граница под Маттерхорном, которая проходит по территории швейцарского региона Церматт и итальянской долины Аоста. Все из-за того, что ледники Европы отступают ускоренными темпами из-за глобального потепления.

“Значительные участки границы определяются водоразделами или хребтами ледников, фирна или вечных снегов. Эти образования меняются из-за таяния ледников”, - заявили в швейцарском правительстве, которое цитирует The Guardian.

От глобального потепления пострадала не только граница между двумя странами, но и поплярный горнолыжный курорт Церматт. Поэтому обе стороны договорились изменить границу вокруг свои местных достопримечательностей, исходят из экономических интересов.

Таким изменениям предшествовали годы споров между двумя странами по поводу территории вершины.

В Швейцарской академии наук заявили, что местные ледники потеряли 4% своего объема всего за один 2023 год. Это стало вторым по величине сокращением швейцарских ледников за всю историю наблюдений. Самое большое сокращение на 6% произошло в 2022 году.

На некоторых участках швейцарских ледников вовсе прекратили измерение толщины льда, так как его там совсем не осталось.

Швейцарский ледник претерпевает постоянные изменения с 1902 года, эксперты называют его “термометром” изменения климата.

Напомним, часть швейцарских Альп продолжает расти и по сей день. Исследователи определили скорость роста горных хребтов за последнюю тысячу лет.