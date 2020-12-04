Часть швейцарских Альп продолжает расти и по сей день, – ученые

Исследователи определили скорость роста горных хребтов за последнюю тысячу лет.

Новое исследование показывает, что швейцарские Альпы поднимаются вверх быстрее, чем разрушаются. Это опровергает предыдущие результаты о том, что высота горного хребта не меняется. Об этом сообщает LiveScience.

Международная группа исследователей проанализировала различные изотопы в песке сотен рек европейских Альп. Один конкретный изотоп – бериллий-10 (10Be) показал скорость эрозии в разных частях Альп.

Изотоп 10Be частично образуется, когда космические лучи или фрагменты атомов, такие как протоны, электроны и заряженные частицы, проходят через атмосферу Земли и достигают ее поверхности. Когда космические лучи падают на землю, например, в скалистых Альпах, они запускают ядерную реакцию в атомах кислорода, содержащихся в кварце. В результате образуется 10Be.

Этот изотоп накапливается лишь на вершинах самых высоких гор, а это означает, что ученые могут определить возраст поверхности, измерив уровни 10Be в отложениях. Кварцевые песчинки с высокой концентрацией изотопа, вероятно, подвергались воздействию космических лучей в течение длительного периода. В это же время, образцы с низкой концентрацией 10Be намного моложе.

"Этот принцип также можно использовать для оценки скорости эрозии в Альпах, в среднем за несколько тысяч лет", – говорит соавтор исследования Фриц Шлунеггер, геолог из Института геологических наук Бернского университета в Швейцарии.

В Альпах каменистые зерна, содержащие 10Be, смываются горными ручьями и реками, которые выносят их на равнину. Таким образом, если в руслах рек обнаружено много 10Be с довольно низкой концентрацией, то это более поздние отложения, что говорит о быстром разрушении гор.

В ходе исследования ученые провели поиск зерен кварца из более чем 350 рек, текущих через Альпы.

"С помощью такого метода мы впервые сможет получить картину эрозии во всех европейских Альпах и изучить ее механизмы", – говорит автор исследования Ромен Делунель.

Как оказалось, Альпы не меняют свою высоту равномерно. Например, в Вале на юге Швейцарии, высота Альп сокращается, скорость эрозии составляет около 7,5 метров за одно тысячелетие. Горный регион с самой низкой скоростью эрозии, расположенные на востоке Швейцарии у реки Тур, уменьшается всего на 1,4 см за 1000 лет.

Но Центральные Альпы растут благодаря подъему, опережающему эрозию.

"Это большой сюрприз, потому что до сих пор мы предполагали, что подъем и эрозия находятся в равновесии. Это означает, что Центральные Альпы все еще растут, причем на удивление быстро", – говорит Шлунеггер.

Исследователи обнаружили, что этот регион Альп растет примерно на 80 см за тысячелетие с учетом эрозии. В это же время, в Западных Альпах эрозия и подъем находятся в равновесии, а в Восточных Альпах эрозия происходит быстрее, чем подъем.

Удалось выяснить, что дождь и снег не оказывают заметного влияния на эрозию, в отличие от уклона и рельефа горы. Исследователи обнаружили, что многие из этих скал образовались в результате последних крупных оледенений. Неожиданным стало то, что "очень крутые ландшафты" не усиливают эрозию, как это ожидалось.

"Это было еще одним сюрпризом, мы думали, что очень крутая местность будет разрушаться быстрее. Мы еще не до конца понимаем, почему так происходит, поэтому видим необходимость в дальнейших исследованиях", – подытожили ученые.