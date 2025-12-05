Через такий кордон окупанти не пройдуть: який вигляд має рубіж між Італією та Швейцарією (відео)

На кордоні Швейцарії та Італії розташовується гора Маттерхорн, висота вершини становить 4478 метрів над рівнем моря.

Історично кордон між двома країнами пролягав по льодовиках, але їхнє танення через зміну клімату призвело до того, що Швейцарія та Італія були змушені перемалювати ділянки кордону.

Вершина гори Маттерхорн розташована прямо на кордоні двох країн, її північні та східні схили звернені до Швейцарії, а південні та західні — до Італії.

Минулого року було змінено кордон під Маттерхорном, який проходить територією швейцарського регіону Церматт та італійської долини Аоста. Усе через те, що льодовики Європи відступають прискореними темпами через глобальне потепління.

"Значні ділянки кордону визначаються вододілами або хребтами льодовиків, фірну чи вічних снігів. Ці утворення змінюються через танення льодовиків", — заявили у швейцарському уряді, який цитує The Guardian.

Від глобального потепління постраждав не лише кордон між двома країнами, а й поплярний гірськолижний курорт Церматт. Тому обидві сторони домовилися змінити кордон навколо свої місцевих визначних пам'яток, виходячи з економічних інтересів.

Таким змінам передували роки суперечок між двома країнами щодо території вершини.

У Швейцарській академії наук заявили, що місцеві льодовики втратили 4% свого обсягу всього за один 2023 рік. Це стало другим за величиною скороченням швейцарських льодовиків за всю історію спостережень. Найбільше скорочення на 6% відбулося 2022 року.

На деяких ділянках швейцарських льодовиків зовсім припинили вимірювання товщини льоду, оскільки його там зовсім не залишилося.

Швейцарський льодовик зазнає постійних змін з 1902 року, експерти називають його "термометром" зміни клімату.

Нагадаємо, частина швейцарських Альп продовжує рости й донині. Дослідники визначили швидкість зростання гірських хребтів за останню тисячу років.