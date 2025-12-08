Самец сильно пнул слоненка ногой, но самки тут же защитили малыша: заняли круговую оборону (видео)

На видео видно, как молодой самец пинает еще крошечного слоненка ногой, отбрасывая его на несколько метров. Самки быстро поддержали и защитили малыша, окружив его.

Опубликовали видео, на котором запечатлено путешествие стада слонов: животные следуют друг за другом. Однако в какой-то момент происходит нечто, что привлекло внимание наблюдателей: молодой самец с силой пинает слоненка — детеныш отлетает на несколько метров.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На видео видно, как самки в считанные секунды собрались воедино, чтобы защитить слоненка. Они заняли круговую оборону, защитив детеныша собственными телами, и начали издавать громкие звуки, чтобы отвадить самца, пишет Фокус.

Відео дня

Отметим, что слоны — высокоинтеллектуальные и эмоциональные животные, отличающиеся сильными семейными узами. Они придерживаются матриархата, а потому самки принимают важнейшие решения, в том числе, когда речь идет об изгнании кого-то из стаи.

Исследования показали, что существует несколько причин, по которым слоны могут выгнать ту или иную особь из стаи, в том числе:

болезнь;

старость;

нарушение баланса внутри группы;

агрессия;

муст — гормональный всплеск у самцов;

самостоятельность — молодые самцы часто покидают стадо, чтобы начать свой самостоятельный путь.

Неизвестно, что именно заставило самца атаковать детеныша, однако некоторые пользователи предполагают, что дело может быть именно в мусте. Муст — гормональный всплеск у самцов, во время которого они становятся чрезвычайно опасными и агрессивными. В результате стадо может уходить от такого самца, чтобы защитить себя, или же старшие самки могут изгнать самца, чтобы он не навредил другим особям.

Предыдущие исследования уже показали, что самки в стаде часто используют тактику "круговой обороны", чтобы защитить уязвимого члена группы от хищника или другой угрозы. На видео видно, что самки использовали эту тактику для защиты детеныша от агрессивного молодого самца, ударившего его ногой.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые узнали, что 300 000 лет назад люди делали со слонами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что слоны, как и люди, ненавидят есть одно и то же.