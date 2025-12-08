Самець сильно штовхнув слоненя ногою, але самки одразу захистили малюка: зайняли кругову оборону (відео)

На відео видно, як молодий самець штовхає ще крихітне слоненя ногою, відкидаючи його на кілька метрів. Самки швидко підтримали й захистили малюка, оточивши його.

На Reddit опублікували відео, на якому зафіксовано подорож стада слонів: тварини слідують одна за одною. Однак у якийсь момент відбувається щось, що привернуло увагу спостерігачів: молодий самець із силою штовхає слоненя — дитинча відлітає на кілька метрів.

На відео видно, як самки за лічені секунди зібралися воєдино, щоб захистити слоненя. Вони зайняли кругову оборону, захистивши дитинча власними тілами, і почали видавати гучні звуки, щоб відвадити самця.

Зазначимо, що слони — високоінтелектуальні та емоційні тварини, що вирізняються сильними сімейними узами. Вони дотримуються матріархату, а тому самки ухвалюють найважливіші рішення, зокрема, коли йдеться про вигнання когось зі зграї.

Дослідження показали, що існує кілька причин, через які слони можуть вигнати ту чи іншу особину зі зграї, зокрема:

хвороба;

старість;

порушення балансу всередині групи;

агресія;

муст — гормональний сплеск у самців;

самостійність — молоді самці часто залишають стадо, щоб почати свій самостійний шлях.

Невідомо, що саме змусило самця атакувати дитинча, проте деякі користувачі припускають, що справа може бути саме в мусті. Муст — гормональний сплеск у самців, під час якого вони стають надзвичайно небезпечними та агресивними. У результаті стадо може тікати від такого самця, щоб захистити себе, або ж старші самки можуть вигнати самця, щоб він не нашкодив іншим особинам.

Попередні дослідження вже показали, що самки в стаді часто використовують тактику "кругової оборони", щоб захистити вразливого члена групи від хижака або іншої загрози. На відео видно, що самки використовували цю тактику для захисту дитинчати від агресивного молодого самця, який вдарив його ногою.

