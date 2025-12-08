Сплошная слепая зона: ролик наглядно показал, что видит водитель с телефоном в руках (видео)

На видео наглядно показывается, насколько опасно отвлекаться за рулем на мобильный телефон или другие гаджеты.

В комментарии к видео говорится, что женщина взяла в аренду автомобиль и попала в аварию. Она решила соврать о причинах произошедшей аварии, поэтому владелец арендованного авто обратился к видеозаписи, которая велась из салона.

В верхнем углу видео наглядно показывается, как водитель видит дорогу, когда отвлекается на телефон. В этот момент на экране появляется черный квадрат, пишет Фокус.

Исполнительный директор Британского фонда безопасности дорожного движения Рут Перди заявила, что согласно имеющимся данным, разговор по громкой связи так же опасен, как и физическое использование мобильного телефона.

Відео дня

“Когнитивное отвлечение может увеличить риск столкновения, снизить способность распознавать опасности и привести к снижению ситуационной осведомленности”, — сказала она.

Такого же мнения придерживается профессор прикладной когнитивной психологии Открытого университета Великобритании Джемма Бриггс.

“Исследования убедительно показывают, что использование телефона без помощи рук не безопаснее, чем использование телефона в руке”, - подчеркнула исследовательница.

Более того, она добавила, что повышенный риск для водителей сохраняется и после окончания разговора – до пяти минут.

Исследование в журнале New England Journal of Medicine показало, что разговор по мобильному телефону с помощью hands-free, а также с телефоном в руках, препятствует восприятию до 50% информации об окружающей обстановке. Такое явление ученые называют “слепота невнимания”, которая приводит к тому, что водители пропускают съезды, повороты, проезжают на красный свет, а также игнорируют знаки “стоп”.

У водителей, которые говорили по телефону, держа его в руках или с hands-free, наблюдалась одинаково медленная реакция. Она была медленнее, чем у людей находящихся в состоянии алкогольного опьянения при концентрации алкоголя в крови 0,08 промилле.

Во время телефонного разговора активность области мозга, связанного с вождением, снижалась на 37%.

Напомним, ученые наблюдали, как формируются воспоминания и нашли нечто необычное. В новом исследовании ученые изучили таинственную "зону неопределенности" мозга и поняли, как она влияет на память и обучение.