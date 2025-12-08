Суцільна сліпа зона: ролик наочно показав, що бачить водій із телефоном у руках (відео)

На відео наочно показується, наскільки небезпечно відволікатися за кермом на мобільний телефон або інші гаджети.

У коментарі до відео йдеться, що жінка взяла в оренду автомобіль і потрапила в аварію. Вона вирішила збрехати про причини аварії, що сталася, тому власник орендованого авто звернувся до відеозапису, що вівся з салону.

У верхньому кутку відео наочно показується, як водій бачить дорогу, коли відволікається на телефон. У цей момент на екрані з'являється чорний квадрат, пише Фокус.

Виконавчий директор Британського фонду безпеки дорожнього руху Рут Перді заявила, що, згідно з наявними даними, розмова гучним зв'язком так само небезпечна, як і фізичне використання мобільного телефону.

"Когнітивне відволікання може збільшити ризик зіткнення, знизити здатність розпізнавати небезпеку і призвести до зниження ситуаційної обізнаності", — сказала вона.

Такої ж думки дотримується професор прикладної когнітивної психології Відкритого університету Великої Британії Джемма Бріггс.

"Дослідження переконливо показують, що використання телефону без допомоги рук не безпечніше, ніж використання телефону в руці", — наголосила дослідниця.

Ба більше, вона додала, що підвищений ризик для водіїв зберігається і після закінчення розмови — до п'яти хвилин.

Дослідження в журналі New England Journal of Medicine показало, що розмова мобільним телефоном за допомогою hands-free, а також із телефоном у руках перешкоджає сприйняттю до 50% інформації про навколишнє оточення. Таке явище вчені називають "сліпота неуваги", яка призводить до того, що водії пропускають з'їзди, повороти, проїжджають на червоне світло, а також ігнорують знаки "стоп".

У водіїв, які говорили по телефону, тримаючи його в руках або з hands-free, спостерігалася однаково повільна реакція. Вона була повільнішою, ніж у людей, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння за концентрації алкоголю в крові 0,08 проміле.

Під час телефонної розмови активність ділянки мозку, пов'язаної з водінням, знижувалася на 37%.

