Солнечная система – это начинка "космического круассана": показана новая модель гелиосферы (видео)

Новая модель NASA показывает, что Солнечная система находится внутри огромного “космического круассана”.

“Космический круассан” – это новая модель гелиосферы, которая представляет собой защитный пузырь из заряженных частиц и магнитных полей. По словам астрономов, гелиосфера создается преимущественно солнечным ветром, когда Солнце движется через галактику.

Ранее ученые считали, что гелиосфера похожа на комету с длинным хвостом. Но новая модель, которая была создана только в 2025 году, показала, что форма гелиосферы более приземиста и выпуклая, с двумя изогнутыми струями, которые расходятся в стороны, вместо одного длинного хвоста.

Космический круассан

Такую форму гелиосферы, как считают в NASA, можно объяснить поведением высокоэнергетичных заряженных частиц, которые называются “захваченными ионами”. Они преобладают в гелиосфере, и поскольку они быстро покидают ее, хвост не остается длинным, а “сдувается”, приобретая форму полумесяца.

Новая модель основывается на данных со многих космических аппаратов, таких как “Вояджер-1”, который первым покинул пределы гелиосферы.

Тем не менее, ученые считают, что NASA нужно отправить к границе гелиосфере межзвездный зонд. Аппарат смог бы пересечь эту границу и как следует рассмотреть гелиосферу снаружи. Такая идея возникла из-за того, что аппаратура “Вояджеров” существенно устарела, а некоторые инструменты и вовсе отключены, поэтому полноты их данные не хватает для того, чтобы поставить точку в давнем споре о форме гелиосферы.

Напомним, зонд "Вояджер-1" обнаружил горячую "стену" на краю Солнечной системы. В 1977 году NASA отправило для изучения внешней части Солнечной системы два космических аппарата: “Вояджер-1” и “Вояджер-2”. В итоге они смогли покинуть пределы Солнечной системы, но перед этим на ее границе они столкнулись со “стеной огня”. Оказалось, что температура в этом месте составляет примерно от 29 700 до 49 700 градусов Цельсия.