Сонячна система — це начинка "космічного круасана": показано нову модель геліосфери (відео)

Нова модель NASA показує, що Сонячна система знаходиться всередині величезного "космічного круасана".

"Космічний круасан" — це нова модель геліосфери, яка являє собою захисну бульбашку із заряджених частинок і магнітних полів. За словами астрономів, геліосфера створюється переважно сонячним вітром, коли Сонце рухається через галактику.

Раніше вчені вважали, що геліосфера схожа на комету з довгим хвостом. Але нова модель, яка була створена тільки 2025 року, показала, що форма геліосфери більш приземкувата та опукла, з двома вигнутими струменями, які розходяться в сторони, замість одного довгого хвоста.

Космічний круасан

Таку форму геліосфери, як вважають у NASA, можна пояснити поведінкою високоенергетичних заряджених частинок, які називаються "захопленими іонами". Вони переважають у геліосфері, і оскільки вони швидко залишають її, хвіст не залишається довгим, а "здувається", набуваючи форми півмісяця.

Нова модель ґрунтується на даних з багатьох космічних апаратів, як-от "Вояджер-1", який першим покинув межі геліосфери.

Проте вчені вважають, що NASA потрібно відправити до кордону геліосфери міжзоряний зонд. Апарат зміг би перетнути цю межу і як слід розглянути геліосферу зовні. Така ідея виникла через те, що апаратура "Вояджерів" істотно застаріла, а деякі інструменти взагалі відключені, тому повноти їхніх даних не вистачає для того, щоб поставити крапку в давній суперечці про форму геліосфери.

Нагадаємо, зонд "Вояджер-1" виявив гарячу "стіну" на краю Сонячної системи. У 1977 році NASA відправило для вивчення зовнішньої частини Сонячної системи два космічні апарати: "Вояджер-1" і "Вояджер-2". У підсумку вони змогли покинути межі Сонячної системи, але перед цим на її кордоні вони зіткнулися зі "стіною вогню". Виявилося, що температура в цьому місці становить приблизно від 29 700 до 49 700 градусів Цельсія.