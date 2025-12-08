Скорость света была поймана на видео: ученый провел эксперимент в собственном гараже (видео)

Доктор наук в области материаловедения Брайан Хайдет создал камеру, которая делает 2 млрд кадров в секунду. С ее помощью Хайдет продемонстрировал скорость света.

Хайдет снял на камеру движение лазерного луча со скоростью в 2 млрд кадров в секунду. Мужчина смог запечатлеть путь свет, отраженного в собственном гараже и выложил на своей канале в YouTube.

Прежде чем провести этот впечатляющий эксперимент, Хайдет построил камеру со скоростью съемки 1 млрд кадров в секунда. Еще 12 месяцев инженер потратил на ее усовершенствование.

Движение лазерного луча со скоростью в 2 млрд кадров в секунду

По словам изобретателя, камера состоит всего из одного зеркала, одной линзы, кабеля и “одной из самых странных вспышек”, и нескольких сотен строк кода на Python.

“Она не только достаточно быстра, чтобы наблюдать за движением света, но и чтобы заглянуть в прошлое. Свет движется примерно на 15 сантиметров, за кадр этого видео. Этот луч света движется с предельной скоростью Вселенной. Свет в любой системе отсчёта никогда не будет двигаться быстрее или медленнее этой скорости”, - объясняет Хайдет.

Відео дня

Но в опубликованном видео кроется существенный нюанс. Дело в том, что скоростная камера Хайдета может записывать с разрешением только 1×1 пиксель. Из-за этого Хайдету приходилось постоянно сдвигать камеру, чтобы потом “склеить” изображение.

Склеивание — это метод, используемый астрофотографами для получения изображений небесных объектов высокого разрешения путем объединения множества сделанных ими снимков.

“Если все эти видео синхронизированы и мы снимаем много-много-много однопиксельных видео, мы можем наложить их друг на друга и воспроизвести в один и тот же момент, получив в результате нечто, похожее на видео”, — объясняет Хайдет.

Ученый утверждает, что камера по-прежнему дает представление о настоящей скорости съемки в 2 млрд кадров в секунду, при этом экономя колоссальную сумму денег.

Напомним, путешествие со скоростью света имеет побочный эффект. Научная фантастика, возможно, испортила представление о том, как будет работать связь в глубоком космосе, когда космический корабль летит почти со скоростью света.