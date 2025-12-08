Швидкість світла було спіймано на відео: вчений провів експеримент у власному гаражі (відео)

Доктор наук у галузі матеріалознавства Брайан Гайдєт створив камеру, яка робить 2 млрд кадрів на секунду. З її допомогою Гайдєт продемонстрував швидкість світла.

Хайдєт зняв на камеру рух лазерного променя зі швидкістю у 2 млрд кадрів на секунду. Чоловік зміг зафіксувати шлях світла, відбитого у власному гаражі, і виклав на своїй каналі в YouTube.

Перш ніж провести цей вражаючий експеримент, Хайдєт побудував камеру зі швидкістю зйомки 1 млрд кадрів за секунду. Ще 12 місяців інженер витратив на її вдосконалення.

Рух лазерного променя зі швидкістю у 2 млрд кадрів на секунду

За словами винахідника, камера складається всього з одного дзеркала, однієї лінзи, кабелю і "одного з найдивніших спалахів", і кількох сотень рядків коду на Python.

"Вона не тільки досить швидка, щоб спостерігати за рухом світла, а й щоб зазирнути в минуле. Світло рухається приблизно на 15 сантиметрів, за кадр цього відео. Цей промінь світла рухається з граничною швидкістю Всесвіту. Світло в будь-якій системі відліку ніколи не рухатиметься швидше або повільніше за цю швидкість", — пояснює Хайдєт.

Але в опублікованому відео криється істотний нюанс. Річ у тім, що швидкісна камера Гайдета може записувати з роздільною здатністю тільки 1×1 піксель. Через це Гайдету доводилося постійно зрушувати камеру, щоб потім "склеїти" зображення.

Склеювання — це метод, який використовують астрофотографи для отримання зображень небесних об'єктів високої роздільної здатності шляхом об'єднання безлічі зроблених ними знімків.

"Якщо всі ці відео синхронізовані та ми знімаємо багато-багато-багато однопіксельних відео, ми можемо накласти їх одне на одне і відтворити в один і той самий момент, отримавши в результаті щось, схоже на відео", — пояснює Гайдєт.

Вчений стверджує, що камера, як і раніше, дає уявлення про справжню швидкість зйомки у 2 млрд кадрів за секунду, водночас заощаджуючи колосальну суму грошей.

