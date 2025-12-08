Рассказы основателя Джеймстауна были правдивы: археологи наконец нашли доказательства (фото)

Более 400 лет назад английский колонист и исследователь Джон Смит описал поселение коренных народов вблизи Раппаханок в штате Вирджиния. Хотя эти описания впоследствии поставили под сомнение, недавнее исследование все же подтвердило рассказы колониста.

Археологи, работающие вблизи реки Раппаханок, обнаружили тысячи предметов, таких как бусины, обломки керамики, каменные орудия и табачные трубки. Джулия Кинг из Колледжа Св. Марии в Мэриленде объяснила, что эти предметы подтверждают описания, написанные Джоном Смитом в 1608 году, пишет Live Science.

Кинг отметила, что высокие скалы в этой местности ограничивали доступ к воде, но возвышенная местность обеспечивала хороший обзор долины реки и содержала плодородную почву, пригодную для выращивания кукурузы. Река получила свое название от племени Раппаханок, члены которого до сих пор живут поблизости.

Ранняя история региона сопровождалась подробным картографированием и документированием. Смит, который ранее был солдатом в Европе, а впоследствии стал лидером в Джеймстауне, писал о деревнях, расположенных вблизи того, что стало известно как скалы Фонес.

Его записи согласуются с устными традициями раппаханок. Фото: Julia King

Его записи согласуются с устными традициями раппаханок, которые также упоминают эти поселения. Кинг подчеркнула, что как письменные записи, так и устные рассказы могут содержать неточности, поэтому их необходимо тщательно сравнивать и проверять.

Ее команда идентифицировала эти места, соединив старые документы, историю племен и непосредственную полевую работу.

Сейчас ученые обнаружили около 11 000 предметов, некоторые из которых могут датироваться 1500-ми годами. Исторические записи также упоминают о земельных сделках между племенем Раппаханок и колонией Джеймстаун, хотя историки до сих пор дискутируют о том, как коренные общины понимали такие обмены в то время.

Важно

Это исследование помогает связать древние истории коренных народов с физическими доказательствами, предлагая четкое представление о жизни вдоль реки столетия назад. Новые открытия демонстрируют, как сотрудничество между археологами и коренными сообществами помогает сохранить важные культурные ландшафты.

