Оповіді засновника Джеймстауна були правдиві: археологи нарешті знайшли докази (фото)

Понад 400 років тому англійський колоніст і дослідник Джон Сміт описав поселення корінних народів поблизу Раппаханок у штаті Вірджинія. Хоча ці описи згодом поставили під сумнів, нещодавнє дослідження все ж підтвердило оповіді колоніста.

Археологи, що працюють поблизу річки Раппаханок, виявили тисячі предметів, таких як намистини, уламки кераміки, кам'яні знаряддя та тютюнові люльки. Джулія Кінг із Коледжу Св. Марії в Меріленді пояснила, що ці предмети підтверджують описи, написані Джоном Смітом у 1608 році, пише Live Science.

Кінг зазначила, що високі скелі в цій місцевості обмежували доступ до води, але піднята місцевість забезпечувала хороший огляд долини річки і містила родючий ґрунт, придатний для вирощування кукурудзи. Річка отримала свою назву від племені Раппаханок, члени якого досі живуть поблизу.

Рання історія регіону супроводжувалася детальним картографуванням і документуванням. Сміт, який раніше був солдатом в Європі, а згодом став лідером в Джеймстауні, писав про села, розташовані поблизу того, що стало відомо як скелі Фонес.

Його записи узгоджуються з усними традиціями раппаханок, які також згадують ці поселення. Кінг наголосила, що як письмові записи, так і усні розповіді можуть містити неточності, тому їх необхідно ретельно порівнювати і перевіряти.

Її команда ідентифікувала ці місця, поєднавши старі документи, історію племен і безпосередню польову роботу.

Наразі вчені виявили близько 11 000 предметів, деякі з яких можуть датуватися 1500-ми роками. Історичні записи також згадують про земельні угоди між племенем Раппаханок і колонією Джеймстаун, хоча історики досі дискутують про те, як корінні громади розуміли такі обміни на той час.

Це дослідження допомагає пов'язати давні історії корінних народів з фізичними доказами, пропонуючи чітке уявлення про життя вздовж річки століття тому. Нові відкриття демонструють, як співпраця між археологами та корінними спільнотами допомагає зберегти важливі культурні ландшафти.

