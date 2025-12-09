На Google Maps нашли странное поселение: находится посреди непроходимых джунглей Амазонки (видео)

Пользователи Google Maps обнаружили необычное поселение, которое находится в самом центре амазонских джунглей. К этому поселению не ведет ни одна дорога – оно полностью оторвано от остального мира.

Судя по снимкам со спутников, небольшое поселение находится прямиком посреди непроходимых джунглей Амазонки. Вокруг поселения не видно никаких дорог, и создается впечатление, что оно полностью изолировано, пишет Фокус.

На Google Maps видно, что поселение имеет овальную форму, и на его территории находится около пяти строений.

Поселение находится прямиком посреди непроходимых джунглей Амазонки

Пользователи соцсетей предполагают, что это изолированное поселение связано с народом яномами – группа коренных народов Амазонии.

По данным Международной группы по правам меньшинств, яномами являются одним из крупнейших сообществ охотников-собирателей. Они живут преимущественно в амазонских тропических лесах штатов Рорайма и Амазонас, которые располагаются на границе Бразилии и Венесуэлы.

Первый контакт внешнего мира с яномами произошел в 1910 году с проведением пограничных комиссий. Еще один контакт произошел в 1940-х годах через католические и миссионерские группы.

Также на территории яномами начали вторгаться так называемые “независимые” шахтеры, после чего 20% этого народа были истреблены болезнями.

В 1991 году была проведена масштабная компания, результатом которой стал подписанный в 1992 году закон. Документ учредил “парк коренных народов”, который охватывал все земли яномами в Бразилии.

Но незаконная добыча золота на территории затерянных племен продолжилась, что привело к масштабному отравлению ртутью в некоторых лесных общинах.

Результаты исследования, проведенного еще в 2014 году, показали, что у подавляющего большинства местных жителей наблюдались признаки отравления ртутью.

Предполагается, что в настоящее время на территории яномами находятся тысячи нелегальных старателей, и в последние годы увеличивается число посягательств на их земли.

