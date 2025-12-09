На Google Maps знайшли дивне поселення: знаходиться посеред непрохідних джунглів Амазонки (відео)

Користувачі Google Maps виявили незвичайне поселення, яке розташоване в самому центрі амазонських джунглів. До цього поселення не веде жодна дорога — воно повністю відірване від решти світу.

Судячи зі знімків із супутників, невелике поселення розташоване прямо посеред непрохідних джунглів Амазонки. Навколо поселення не видно жодних доріг, і створюється враження, що воно повністю ізольоване, пише Фокус.

На Google Maps видно, що поселення має овальну форму, і на його території розташовано близько п'яти будівель.

Поселення розташоване прямо посеред непрохідних джунглів Амазонки

Користувачі соцмереж припускають, що це ізольоване поселення пов'язане з народом яномамі — група корінних народів Амазонії.

За даними Міжнародної групи з прав меншин, яномами є однією з найбільших спільнот мисливців-збирачів. Вони живуть переважно в амазонських тропічних лісах штатів Рорайма та Амазонас, які розташовуються на кордоні Бразилії та Венесуели.

Перший контакт зовнішнього світу з яномами стався 1910 року з проведенням прикордонних комісій. Ще один контакт відбувся в 1940-х роках через католицькі та місіонерські групи.

Також на території яномамі почали вторгатися так звані "незалежні" шахтарі, після чого 20% цього народу були винищені хворобами.

У 1991 році було проведено масштабну компанію, результатом якої став підписаний у 1992 році закон. Документ заснував "парк корінних народів", який охоплював усі землі яномамі в Бразилії.

Але незаконний видобуток золота на території загублених племен продовжився, що призвело до масштабного отруєння ртуттю в деяких лісових громадах.

Результати дослідження, проведеного ще 2014 року, показали, що у переважної більшості місцевих жителів спостерігалися ознаки отруєння ртуттю.

Передбачається, що наразі на території яномамі перебувають тисячі нелегальних старателів, і останніми роками збільшується кількість зазіхань на їхні землі.

