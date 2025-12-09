Белоголовый орлан защищает птенцов от снега и ветра в 240 км/ч: показаны редкие кадры (видео)

Орнитологи сняли видео, как знаменитая пара белоголовых орланов из калифорнийской горной долины Биг-Беар защищает своих птенцов.

На видео пара птиц, названная Джеки и Шэдоу, защищает своих птенцов от суровой погоды – сильного снегопада и ветра примерно 240 км в час.

На кадрах видно, как под мощными порывами ветра шатается ветка, на которой располагается гнездо. Позже можно увидеть, как снегом полностью засыпает взрослого орлана, который закрывает крыльями птенцов, пишет Фокус.

Белоголовый орлан защищает своих птенцов

По словам ученых, птенцы белоголовых орланов вылупляются в течение 10-12 недель. Полностью взрослыми они становятся уже к 9 неделе.

После того, как птенцы вылупляются, самка проводит в гнезде около 90% времени, тогда как самец – около 50%. Исследования показывают, что как минимум один родитель почти всегда находится в гнезде.

С самого первого дня белоголовые орланы кормят своих птенцов сырым мясом. Интересно, что орлы не отрыгивают пищу, чтобы выкармливать своих птенцов, как это делают другие птицы.

В первые несколько недель после того, как вылупляются птенцы, самец приносит в гнездо большую часть корма для семьи. Но уже через 3-4 недели самка приносит в гнездо столько же корма, что и самец. В самом конце гнездования самка обеспечивает большую часть корма.

Известно, что белоголовые орланы не только защищают свое потомство от холода и снега, они также часто закрывают птенцов от солнца, расправляя свои крылья над малышами.

После вылупления птенцы мокрые, истощенные и почти слепые. Их глаза темно-коричневого цвета закрыты, но открываются через несколько часов. Только что вылупившийся птенец не может регулировать температуру своего тела и полагается на родителей, которые согревают его.

