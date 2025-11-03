Разгадана тайна убийства белоголового орлана: подозреваемым считают крохотного птенца

Пять лет назад в реке обнаружили белоголового орлана, плавающего мордой вниз в озере. Можно предположить, что убийцей орлана является какой-то крупный хищник, но ученые подозревают крохотного птенца, пронзившего сердце хищной птицы.

В 2020 году сотрудники Департамента рыболовства и дикой природы штата Мэн (США) расследовали убийство белоголового орлана, найденного плавающим мордой вниз в озере Хайленд в Бриджтоне. История напоминала начало "орнитологического детектива об убийстве": свидетелей гибели не было, но подозреваемым оказался погибший птенец гагары, найденный неподалеку, пишет IFLScience.

Открытие было сделано после того, как биолог по гагарам из Комитета по сохранению гагар в Нью-Гэмпшире, связался с биологом дикой природы Даниэлем Д’Аурия по поводу погибшего белоголового орлана. Птицу заметили плавающей в озере рано утром в июле 2019 года. Далее на место были вызваны инспекторы по охоте штата, которые пришли и забрали тела орла и птенца гагары.

Позже местная жительница сообщила, что накануне ночью слышала "гудение", которое, по мнению исследователей, соответствовало беспокойству гагар. В результате ученые предположили, что птенец небольшой водоплавающей птицы, вероятно, сумел пронзить сердце белоголового орлана своим тонким клювом, быстро убив свирепую хищную птицу. Впрочем, сам детеныш также получил смертельные ранения.

Отметим, что белоголовые орланы больше не считаются находящимися под угрозой исчезновения, однако в США они все еще находятся под защитой Закона о защите белоголовых и золотых орлов. Простыми словами, все мертвые особи, как правило, отправляются в Национальный репозиторий орлов в Колорадо, где их части раздаются коренным американцам для церемониальных целей.

Д’Аурии с командой было предоставлено специальное разрешение на осмотр птиц, чтобы исключить возможность того, что орла застрелил человек. Отметим, что такое поведение незаконно, а также карается тюремным сроком и крупным штрафом.

Исследователи использовали рентген, чтобы проверить наличие каких-либо доказательств того, что птицу застрелили, но на снимке не было обнаружено никаких металлических предметов. И все же ученые обнаружили на груди птицы колотую рану. Известно, что гагары, такие как птенец, найденный рядом с погибшим орлом, нападают на других птиц, используя свои кинжаловидные клювы как смертоносное копье. В результате ученые предположили, что птенцу удалось одолеть столь свирепого хищника, как белоголовый орлан.

Далее команда провела вскрытие, которое показало, что глубина колотой раны соответствовала глубине клюва молодого птенца, что означало, что орел встретил свою быструю смерть, когда кончик клюва птенца пронзил его сердце.

По словам ученых, ситуация настолько странная, насколько кажется. Во-первых, это первый подобный случай, зарегистрированный в этом районе. Известно, что в последние годы в результате восстановления популяции орлов резко возросло число конфликтов между белоголовыми орланами и гагарами. В результате ученые наблюдают все больше случаев нападения орлов на птенцов гагар и даже взрослых особей. Теперь мы знаем, что у гагар есть шанс против столь опасного хищника.

