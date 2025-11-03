Розгадано таємницю вбивства білоголового орлана: підозрюваним вважають крихітне пташеня

П'ять років тому в річці виявили білоголового орлана, який плавав мордою вниз в озері. Можна припустити, що вбивцею орлана є якийсь великий хижак, але вчені підозрюють крихітне пташеня, яке пронизало серце хижого птаха.

2020 року співробітники Департаменту рибальства і дикої природи штату Мен (США) розслідували вбивство білоголового орлана, знайденого плаваючим мордою донизу в озері Хайленд у Бриджтоні. Історія нагадувала початок "орнітологічного детектива про вбивство": свідків загибелі не було, але підозрюваним виявилося загибле пташеня гагари, знайдене неподалік, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відкриття було зроблено після того, як біолог з гагар з Комітету зі збереження гагар у Нью-Гемпширі, зв'язався з біологом дикої природи Даніелем Д'Аурія з приводу загиблого білоголового орлана. Птаха помітили плаваючим в озері рано вранці в липні 2019 року. Далі на місце були викликані інспектори з полювання штату, які прийшли й забрали тіла орла і пташеня гагари.

Відео дня

Пізніше місцева мешканка повідомила, що напередодні вночі чула "гудіння", яке, на думку дослідників, відповідало занепокоєнню гагар. У результаті вчені припустили, що пташеня невеликого водоплавного птаха, імовірно, зуміло пронизати серце білоголового орлана своїм тонким дзьобом, швидко убивши лютого хижого птаха. Утім, саме дитинча також зазнало смертельних поранень.

Зазначимо, що білоголові орлани більше не вважаються такими, що перебувають під загрозою зникнення, проте в США вони все ще перебувають під захистом Закону про захист білоголових і золотих орлів. Простими словами, всі мертві особини, як правило, відправляються в Національний репозиторій орлів у Колорадо, де їхні частини роздають корінним американцям для церемоніальних цілей.

Д'Аурії з командою було надано спеціальний дозвіл на огляд птахів, щоб виключити можливість того, що орла застрелила людина. Зазначимо, що така поведінка незаконна, а також карається тюремним терміном і великим штрафом.

Дослідники використовували рентген, щоб перевірити наявність будь-яких доказів того, що птаха застрелили, але на знімку не було виявлено жодних металевих предметів. І все ж вчені виявили на грудях птаха колоту рану. Відомо, що гагари, такі як пташеня, знайдене поруч із загиблим орлом, нападають на інших птахів, використовуючи свої кинджалоподібні дзьоби як смертоносний спис. У результаті вчені припустили, що пташеняті вдалося здолати настільки лютого хижака, як білоголовий орлан.

Далі команда провела розтин, який показав, що глибина колотої рани відповідала глибині дзьоба молодого пташеняти, що означало, що орел зустрів свою швидку смерть, коли кінчик дзьоба пташеняти пронизав його серце.

За словами вчених, ситуація настільки дивна, наскільки здається. По-перше, це перший подібний випадок, зареєстрований у цьому районі. Відомо, що останніми роками внаслідок відновлення популяції орлів різко зросла кількість конфліктів між білоголовими орланами та гагарами. У результаті вчені спостерігають дедалі більше випадків нападу орлів на пташенят гагар і навіть дорослих особин. Тепер ми знаємо, що у гагар є шанс проти такого небезпечного хижака.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через півстоліття найбільший орел у світі повертається в Європу.

Раніше Фокус писав про те, що орли змінили свій маршрут, щоб уникнути війни.