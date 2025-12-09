Білоголовий орлан захищає пташенят від снігу та вітру в 240 км/год: показано рідкісні кадри (відео)

Орнітологи зняли відео, як знаменита пара білоголових орланів з каліфорнійської гірської долини Біг-Беар захищає своїх пташенят.

На відео пара птахів, названа Джекі та Шедоу, захищає своїх пташенят від суворої погоди — сильного снігопаду і вітру приблизно 240 км на годину.

На кадрах видно, як під потужними поривами вітру хитається гілка, на якій розташовується гніздо. Пізніше можна побачити, як снігом повністю засипає дорослого орлана, який закриває крилами пташенят, пише Фокус.

Білоголовий орлан захищає своїх пташенят

За словами вчених, пташенята білоголових орланів вилуплюються протягом 10-12 тижнів. Повністю дорослими вони стають уже до 9 тижня.

Після того, як пташенята вилуплюються, самка проводить у гнізді близько 90% часу, тоді як самець — близько 50%. Дослідження показують, що щонайменше один з батьків майже завжди перебуває в гнізді.

З самого першого дня білоголові орлани годують своїх пташенят сирим м'ясом. Цікаво, що орли не відригують їжу, щоб вигодовувати своїх пташенят, як це роблять інші птахи.

У перші кілька тижнів після того, як вилуплюються пташенята, самець приносить у гніздо більшу частину корму для сім'ї. Але вже через 3-4 тижні самка приносить у гніздо стільки ж корму, що й самець. У самому кінці гніздування самка забезпечує більшу частину корму.

Відомо, що білоголові орлани не тільки захищають своє потомство від холоду і снігу, вони також часто закривають пташенят від сонця, розправляючи свої крила над малюками.

Після вилуплення пташенята мокрі, виснажені та майже сліпі. Їхні очі темно-коричневого кольору закриті, але відкриваються через кілька годин. Щойно вилуплене пташеня не може регулювати температуру свого тіла і покладається на батьків, які зігрівають його.

