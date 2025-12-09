У берегов Южной Африки за последние 10 лет погибли 62 000 пингвинов: названо то, что их погубило

Исследователи только что обнаружили, что за последнее десятилетие у побережья Южной Африки погибли десятки тысяч пингвинов. Считается, что морских птиц погубил голод.

Согласно новому исследованию, жестокое сочетание экологических изменений и привычек рыболовства стало причиной гибели десятков тысяч африканских пингвинов у берегов Южной Африки. Морские птицы оказались без достаточного количества пищи для выживания, в результате чего всего за 8 лет их популяция сократилась на невероятные 95%, пишет Science Alert.

По словам биолога-эколога Ричарда Шерли из Эксетерского университета, особенно тревожным выглядит то, что похожие тенденции сегодня наблюдаются и в других местах. В результате, за последние 30 лет численность африканских пингвинов во всем мире сократилась почти на 80%.

Известно, что африканские пингвины ежегодно проводят на суше около 20 дней, во время которых сбрасывают изношенные перья, чтобы сохранить водонепроницаемость и теплоизоляцию. Обычно они набирают вес, готовясь к этому периоду голодания, но в период с 2004 по 2011 год запасы их основного корма, сардин Sardinops sagax, упали примерно до 25% от пикового значения.

Увы, если до начала линьки и сразу после нее найти пищу будет слишком сложно, у пингвинов попросту не будет достаточного количества запасов, чтобы пережить голодание. По словам Шерли, они с коллегами не обнаружили большого скопления трупов пингвинов, а потому команда считает, что птицы, вероятно, погибают в море.

В период с 2004 по 2011 год массовый голод поразил два важнейших места размножения африканских пингвинов, приведя к гибели около 62 000 взрослых особей. По словам эколога Роберта Кроуфорда из Департамента лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды Кейптауна, они с коллегами обнаружили, что причиной резкого сокращения рыбных запасов являются изменение температуры и солености, вызванные антропогенным изменением климата. Однако это еще не все — давление со стороны рыболовной промышленности также остается высоким, что лишь усугубляет ситуацию.

Высокий уровень вылова сардин, достигший 80% в 2006 году, в период снижения численности пингвинов из-за изменений окружающей среды, вероятно, усугубил смертность пингвинов. Увы, с тех пор ситуация не улучшилась. В результате вид был квалифицирован как находящийся под угрозой исчезновения: в 2024 году численность размножающихся пар составляла менее 10 000.

Исследователи предупреждают, что без решения проблем, связанных с изменением окружающей среды, восстановление популяций пингвинов будет "сложным". Более того, если ситуация не изменится в ближайшие десятилетия африканские пингвины буквально окажутся на грани вымирания.

