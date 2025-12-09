Біля берегів Південної Африки за останні 10 років загинули 62 000 пінгвінів: названо те, що їх згубило

Дослідники щойно виявили, що за останнє десятиліття біля узбережжя Південної Африки загинули десятки тисяч пінгвінів. Вважається, що морських птахів погубив голод.

Згідно з новим дослідженням, жорстоке поєднання екологічних змін і звичок рибальства стало причиною загибелі десятків тисяч африканських пінгвінів біля берегів Південної Африки. Морські птахи опинилися без достатньої кількості їжі для виживання, внаслідок чого всього за 8 років їхня популяція скоротилася на неймовірні 95%, пише Science Alert.

За словами біолога-еколога Річарда Шерлі з Ексетерського університету, особливо тривожним виглядає те, що схожі тенденції сьогодні спостерігаються і в інших місцях. У результаті, за останні 30 років чисельність африканських пінгвінів у всьому світі скоротилася майже на 80%.

Відомо, що африканські пінгвіни щороку проводять на суші близько 20 днів, під час яких скидають зношене пір'я, щоб зберегти водонепроникність і теплоізоляцію. Зазвичай вони набирають вагу, готуючись до цього періоду голодування, але в період з 2004 по 2011 рік запаси їхнього основного корму, сардин Sardinops sagax, впали приблизно до 25% від пікового значення.

На жаль, якщо до початку линяння й відразу після неї знайти їжу буде занадто складно, у пінгвінів просто не буде достатньої кількості запасів, щоб пережити голодування. За словами Шерлі, вони з колегами не виявили великого скупчення трупів пінгвінів, а тому команда вважає, що птахи, ймовірно, гинуть у морі.

У період з 2004 по 2011 рік масовий голод вразив два найважливіших місця розмноження африканських пінгвінів, призвівши до загибелі близько 62 000 дорослих особин. За словами еколога Роберта Кроуфорда з Департаменту лісового господарства, рибальства та довкілля Кейптауна, вони з колегами виявили, що причиною різкого скорочення рибних запасів є зміна температури та солоності, спричинені антропогенною зміною клімату. Однак це ще не все — тиск з боку рибальської промисловості також залишається високим, що лише погіршує ситуацію.

Високий рівень вилову сардин, що сягнув 80% у 2006 році, в період зниження чисельності пінгвінів через зміни довкілля, імовірно, посилив смертність пінгвінів. На жаль, відтоді ситуація не покращилася. Унаслідок цього вид було кваліфіковано як такий, що перебуває під загрозою зникнення: у 2024 році чисельність пар, що розмножуються, становила менше ніж 10 000.

Дослідники попереджають, що без розв'язання проблем, пов'язаних зі зміною навколишнього середовища, відновлення популяцій пінгвінів буде "складним". Ба більше, якщо ситуація не зміниться в найближчі десятиліття африканські пінгвіни буквально опиняться на межі вимирання.

