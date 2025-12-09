Пінгвін на серфі осідлав хвилю в Африці: як йому вдалося (відео)

Цікавий інцидент стався біля узбережжя Південної Африки. На кадрах видно, як пінгвін відпочиває на серфборді, попутно осідлавши кілька хвиль.

Біля берегів Південної Африки легко можна зустріти найгрізніших хижаків океану — великих білих акул. Останнім часом гігантських хижаків у цих краях значно поменшало — акули залишають регіон через напади косаток, які навчилися атакувати хижаків, перевертаючи їх і знерухомлюючи, щоб дістатися до поживної печінки, пише Фокус.

Однак косатки та великі білі акули — не єдині, хто мешкає в цих водах. Тут також можна зустріти пінгвінів. Одного морського птаха нещодавно вдалося зафіксувати на камеру.

На відео видно, як пінгвін "позичив" серфборд у місцевого серфера, щоб трохи відпочити. Морський птах упевнено тримається на дошці й навіть більше — пінгвіну буквально вдалося осідлати кілька хвиль.

Зазначимо, що в Південній Африці мешкає лише один вид пінгвінів — африканський пінгвін (Spheniscus demersus). Представники цього виду гніздяться на узбережжі ПАР і Намібії, включно з популярними туристичними місцями, як-от пляж Болдерс-Біч недалеко від Кейптауна, де живуть тисячі цих птахів.

За словами вчених, африканські пінгвіни відрізняються від антарктичних родичів меншими розмірами: у середньому їхній зріст становить до 70 сантиметрів. Крім того, антарктичні пінгвіни вирізняються характерним "ослячим" криком і вузькою чорною підковою на грудях.

На жаль, сьогодні африканські пінгвіни перебувають під загрозою зникнення. Однак завдяки охороні та екотуризму дослідникам вдається підтримувати популяцію морських птахів.

