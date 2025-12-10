Аист молится древним богам: на камеру попал странный птичий "ритуал" (видео)

Аист стоит на самой верхушке столба, застыв с расправленными крыльями. Такая необычная поза птицы озадачила многих пользователей соцсетей.

На видео видно, как аист буквально застыл на месте, расправив и повернув свои крылья к небу. Некоторые пользователи предположили, что птица “молится своим древним богам”. Но ответ оказался намного проще, и никак не связан с “птичьей религией”, пишет Фокус.

Согласно данным Стэнфордского университета, многие птицы принимают такую характерную позу, расправляя и слегка опуская свои крылья. Такое поведение обычно похоже на загорание на солнце, а его основная цель – сушка крыльев.

Аист молится древним богам

Часто в таких позах можно увидеть бакланов, змеешейков, бурых и белых пеликанов, а также у аистов, цапель, грифов и ястребов.

Відео дня

На протяжении многих лет биологи считали, что выработка масел из сальных желез птиц помогает им держать крылья сухими. Но последние исследования показали, что водонепроницаемость перьев у большинства птиц обусловлена их микроскопической структурой, а не наличием масла.

Но птицы расправляют крылья не только для того, чтобы хорошенько просушить свои перья. Таким образом пернатые также могут регулировать температуру своего тела, выравнивать перья, а также избавляться от паразитов.

Также ученые говорят, что разные виды птиц преследуют разные цели во время такого “ритуала”. К примеру, у змеешейок очень медленный метаболизм и необычно высокая скорость теплопотери. Поэтому этот вид птиц расправляет крылья при ярком солнце и низкой температуре окружающей среды. Иными словами, таким образом змеешейки не только сушат перья, но и греются на солнце.

Но бакланы, а вместе с ними и другие виды птиц, расправляют крылья только для сушки мокрых или влажных перьев, а не для терморегуляции.

