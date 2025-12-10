Лелека молиться древнім богам: на камеру потрапив дивний пташиний "ритуал" (відео)

Лелека стоїть на самій верхівці стовпа, застигнувши з розправленими крилами. Така незвичайна поза птаха спантеличила багатьох користувачів соцмереж.

На відео видно, як лелека буквально застиг на місці, розправивши та повернувши свої крила до неба. Деякі користувачі припустили, що птах "молиться своїм древнім богам". Але відповідь виявилася набагато простішою, і ніяк не пов'язана з "пташиною релігією", пише Фокус.

Згідно з даними Стенфордського університету, багато птахів приймають таку характерну позу, розправляючи та злегка опускаючи свої крила. Така поведінка зазвичай схожа на загоряння на сонці, а її основна мета — сушіння крил.

Лелека молиться древнім богам

Часто в таких позах можна побачити бакланів, змієшейків, бурих і білих пеліканів, а також у лелек, чапель, грифів і яструбів.

Протягом багатьох років біологи вважали, що вироблення олій із сальних залоз птахів допомагає їм тримати крила сухими. Але останні дослідження засвідчили, що водонепроникність пір'я у більшості птахів зумовлена їхньою мікроскопічною структурою, а не наявністю олії.

Але птахи розправляють крила не тільки для того, щоб гарненько просушити своє пір'я. Таким чином пернаті також можуть регулювати температуру свого тіла, вирівнювати пір'я, а також позбуватися паразитів.

Також учені кажуть, що різні види птахів переслідують різні цілі під час такого "ритуалу". Наприклад, у змієшийок дуже повільний метаболізм і незвично висока швидкість тепловтрати. Тому цей вид птахів розправляє крила за яскравого сонця і низької температури навколишнього середовища. Іншими словами, таким чином змієшийки не тільки сушать пір'я, а й гріються на сонці.

Але баклани, а разом з ними й інші види птахів, розправляють крила тільки для сушіння мокрого або вологого пір'я, а не для терморегуляції.

