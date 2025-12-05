У лісах Амазонки вперше за 75 років знайдено новий вид: нагадує птахів із сумнозвісною долею

Дивний новий вид птахів щойно був виявлений у глибині тропічних лісів Амазонки. Вчені схвильовані тим, що він має тривожну схожість із приреченим додо.

Відкриття було зроблено в глибині тропічних лісів Амазонки, коли увагу вчених привернула дивна пісня. У результаті вчені відкрили абсолютно новий вид птахів, перший у своєму роді, виявлений більш ніж за 75 років. Ці птахи вельми милі, але, на жаль, надзвичайно нагадують орнітологам птаха з сумнозвісною долею- додо, пише IFLScience.

Новий вид отримав назву сланцево-масковий тинаму (Tinamus resonans) і мешкає в гірських лісах Серра-ду-Дікізор у західній Амазонії, де. За оцінками вчених. Мешкає 2106 птахів. Уперше новий вид був виявлений вченими у 2021 році, коли вони досліджували цей віддалений регіон і почули дивний, гучний крик, схожий на крик тінаму. Цікавим здавалося те, що цей крик не відповідав жодному відомому виду.

Наступного року вчені продовжили вловлювати одну й ту саму примарну пісню, але густа рослинність і пересічна місцевість ускладнювали роботу дослідників. Цікавим також здавалося те, що вокалізація птаха демонструвала виражену дифузію в підліску лісу, часто вводячи спостерігача в оману щодо відстані та напрямку звуку.

У листопаді 2024 року цифрове відтворення нарешті привернуло увагу двох птахів. Подальші дослідження показали, що цей незвичайний птах — новий вид. За словами вчених, новий вид належить до сімейства тінаміди (Tinamidae), що включає деяких із найближчих родичів моа, які живуть зараз, — гігантського птаха, який вимер у Новій Зеландії.

Відомо, що новий вид розміром приблизно з курку і характеризується оперенням кольору кориці, круглим тілом, тонкою шиєю і великими очима-намистинками, прикрашеними темною смугою. Як і інші види тінаму, він не дуже добре літає і проводить більшу частину часу, шарудячи крилами в лісовій підстилці.

Попри те, що спочатку птах був невловним, вчені відзначають, що присутність людей схоже не надто тривожила його. При прямому зіткненні особини не виявляли реакції уникнення і здавалися напрочуд ручними, мабуть, не розпізнаючи в людях потенційних хижаків.

За словами провідного автора дослідження, докторанта із зоології в Національному музеї Ріо-де-Жанейро Луїса Мораїша, вони з колегами також помітили разючу схожість поведінки нового виду з поведінкою додо. Сланцево-сірий тинаму веде наземний спосіб життя, несприйнятливий до людей і не відчуває природного страху перед потенційними хижаками. Усі ці риси в кінцевому підсумку сприяли вимиранню додо, коли європейці прибули на Маврикій у XVII столітті.

Сьогодні ручна поведінка птахів не є особливою проблемою, оскільки цей район віддалений і майже безлюдний, проте ситуація незабаром може змінитися. Річ у тім, що тропічні ліси в майбутньому планують відкрити для економічного освоєння.

