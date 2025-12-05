В лесах Амазонки впервые за 75 лет найден новый вид: напоминает птиц с печально известной судьбой

Странный новый вид птиц только что был обнаружен в глубине тропических лесов Амазонки. Ученые взволнованы тем, что вид имеет тревожное сходство с обреченным додо.

Открытие было сделано в глубине тропических лесов Амазонки, когда внимание ученых привлекла странная песня. В результате ученые открыли совершенно новый вид птиц, первый в своем роде, обнаруженный более чем за 75 лет. Эти птицы весьма милы, но, к сожалению, чрезвычайно напоминают орнитологам птицу с печально известной судьбой — додо, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый вид получил название сланцево-масковый тинаму (Tinamus resonans) и обитает в горных лесах Серра-ду-Дикизор в западной Амазонии, где. По оценкам ученых. Обитает 2106 птиц. Впервые новый вид был обнаружен учеными в 2021 году, когда они исследовали этот отдаленный регион и услышали странный, гулкий крик, похожий на крик тинаму. Любопытным казалось то, что этот крик не соответствовал ни одному известному виду.

Відео дня

В последующие году ученые продолжили улавливать одну и ту же призрачную песню, но густая растительность и пересеченная местность усложняли работу исследователей. Любопытным также казалось то, что вокализация птицы демонстрировала выраженную диффузию в подлеске леса, часто вводя наблюдателя в заблуждение относительно расстояния и направления звука.

В ноябре 2024 года цифровое воспроизведение наконец привлекло внимание двух птицы. Дальнейшие исследования показали, что эта необычная птица — новый вид. По словам ученых, новый вид принадлежит к семейству тинамид (Tinamidae), которое включает некоторых из ближайших ныне живущих родственников моа — гигантской птицы, вымершей в Новой Зеландии.

Известно, что новый вид размером примерно с курицу и характеризуется оперением цвета корицы, круглым телом, тонкой шеей и большими глазами-бусинками, украшенными темной полосой. Как и другие виды тинаму, он не очень хорошо летает и проводит большую часть времени, шурша крыльями в лесной подстилке.

Несмотря на то, что изначально птица была неуловимой, ученые отмечают, что присутствие людей похоже не слишком тревожило ее. При прямом столкновении особи не проявляли реакции избегания и казались на удивление ручными, по-видимому, не распознавая в людях потенциальных хищников.

По словам ведущего автора исследования, докторанта по зоологии в Национальном музее Рио-де-Жанейро Луиса Мораиша, они с коллегами также заметили поразительное сходство поведения нового вида с поведением додо. Сланцево-серый тинаму ведет наземный образ жизни, невосприимчив к людям и не испытывает естественного страха перед потенциальными хищниками. Все эти черты в конечном итоге способствовали вымиранию додо, когда европейцы прибыли на Маврикий в XVII веке.

Сегодня ручное поведение птиц не представляет особой проблемы, поскольку этот район удален и почти необитаем, однако ситуация вскоре может измениться. Дело в том, что тропические леса в будущем планируют открыть для экономического освоения.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, каким на самом деле был загадочный додо.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как собираются воскресить вымершую птицу.