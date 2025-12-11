Кричащие 15-сантиметровые пауки: их боялись американские солдаты во время войны в Ираке (видео)

Верблюжьи пауки или сольпуги стали настоящей интернет-сенсацией во время войны в Ираке в 2003 году. Тогда в сети начали распространяться слухи о небывалой кровожадности паукообразных.

На видео один из представителей верблюжьих пауков, которые как известно, начинают кричать, если их загнать в угол, пишет Фокус. В свое время, именно этот вид пауков не на шутку пугал американских военных. Многие истории об этих пауках сопровождались фейковыми фотографиями, на которых сольпуги изображались в половину человеческого роста.

На протяжении десятилетий в ближневосточных слухах верблюжьи пауки изображались как очень крупные ядовитые хищники. Говорилось, что они способны догнать бегущего человека и обладают ненасытным аппетитом к крупным млекопитающим.

Верблюжьи пауки или сольпуги

Как часто бывает, такие мифы не имели ничего общего с реальность. На самом деле сольпуги не едят ни желудки верблюдов, ни спящих солдат. Их размер не такой огромный, как описывалось в легендах, но эти паукообразные действительно, являются восхитительными хищниками.

Відео дня

Первый кирпичик дезинформации был заложен, когда люди ошиблись с идентификацией верблюжьих пауков, которые на самом деле, не являются пауками. Как и пауки, они относятся к классу паукообразных, но являются сольпугидами, чьи близкие родственники – скорпионы.

Верблюжьих пауков также называют ветряными скорпионами и египетскими сольпугами. Они вырастают в длину до 15 сантиметров. Эти паукообразные действительно быстры, но только в сравнении с другими своими сородичами. Их максимальная скорость оценивается в 16 километров в час.

Верблюжьи пауки не смертельно опасны для человека, хотя их укус может быть весьма болезненным. Но сольпуги свирепые хищники для насекомых, грызунов, ящериц и мелких птиц.

Эти невероятно выносливые обитатели пустынь обладают мощными челюстями, размер которых может достигать одной трети длины их тела. Свои челюсти верблюжьи пауки используют, чтобы хватать своих жертв, превращая их в кашу рубящими движениями.

У верблюжьих пауков нет яда, но они используют свои пищеварительные соки для разжижения плоти жертв, что позволяет им легко высасывать остатки в свой желудок.

Напомним, крупнейший паук в мире выглядит как тигр и прячется от ученых в лесу. Исследователи рассказали о малазийском земляном тигре-птицееде, который считается одним из самых крупнейших пауков в мире. Он также считается одним из самых малоизученных, поскольку об их жизни в дикой природе известно крайне мало.