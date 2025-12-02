Размах ног до 22 см: крупнейший паук в мире выглядит как тигр и прячется от ученых в лесу

Исследователи рассказали о малазийском земляном тигре-птицееде, который считается одним из самых крупнейших пауков в мире. Он также считается одним из самых малоизученных, поскольку об их жизни в дикой природе известно крайне мало.

Малазийский земляной тигр-птицеед впервые был описан в 1891 году шведским арахнологом Тамерланом Тореллом. Однако из-за путаницы в таксономии о повадках этого уникального вида птицеедов в дикой природе до сих пор известно невероятно мало, пишет IFLScience.

Дело в том, что виды, известные как Cyriopagopus schioedtei и Cyriopagopus thorelli, были выпущены в дикую природу как идентичные, и теперь все они известны под названием малазийский земляной тигр-птицеед или Omothymus schioedtei. По словам ученых, малазийский земляной тигр-птицеед является эндемиком полуостровной Малайзии и встречается во многих странах Юго-Восточной Азии. Вид также является популярным домашним животным, о котором заботятся любители пауков по всему миру.

По словам исследователей, малазийский земляной птицеед-тигр — один из крупнейших видов пауков в мире. Размах его ног достигает 22 сантиметров, а длина тела составляет лишь около 4 сантиметров. В результате он стоит в одном ряду с самыми крупными пауками в мире:

гигантским птицеедом-гигантом, размах ног которого достигает 28 сантиметров;

гигантским пауком-охотником, чьи длинные ноги позволяют ему преодолевать 30-сантиметровый рубеж.

Этот вид был назван "земляным тигром" неслучайно: он имеет длинные темные полосы по всему телу. У самцов половой диморфизм проявляет ярко0бежевый или оливково-зеленый цвет по мере взросления; самки же полосатые и намного темнее.

Известно, что вид ведет древесный образ жизни, проводя большую часть времени на деревьях тропических лесов. Он также известен своей быстротой и оборонительной манерой. По словам ученых, "земляных тигров", как правило, можно встретить в искусственных сооружениях, таких как мосты, но большинство молодых особей прячутся за рыхлой корой, а взрослые особи предпочитают взрослые деревья.

