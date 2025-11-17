Самые очаровательные пауки в мире приворожили ученых танцами и "темной ДНК": о чем речь (видео)

Необычный вид пауков был открыт учеными лишь в 2011 году и, как оказалось, обитает лишь в Австралии. Однако необычные гипнотические танцы сделали вид известным во всем мире.

Некоторые виды привлекают внимание людей больше, чем другие — когда речь идет о пауках, самыми очаровательными считаются пауки-павлины, покорившие Сеть своими гипнотическими танцевальными движениями, пишет IFLScience.

Этот крошечный вид пауков-скакунов (семейство Salticidae) относится к роду Maratus и встречается только в Австралии, где их насчитывается около 100 видов. Длина пауков обычно составляет от 2 до 6 миллиметров, а свое прозвище они получили благодаря самцам, демонстрирующим свою окраску во время брачных танцев.

Відео дня

В 2011 году ученым было известно лишь о семи видах, однако благодаря очарованию пауков и их популярности в социальных сетях ученые смогли описать более 80 видов в период с 2011 по 2024 год.

Автор вирусного видео с пауками-павлинами, танцующими под хит Bee Gees "Stayin' Alive" Юрген Отто сам описал минимум 47 видов-пауков павлинов. Более того, он заполонил свой дом пауками, чтобы снять вирусный ролик.

По словам исследователей, пауки-павлины используют свои очаровательные танцы, чтобы впечатлить самок и увидеть, как самцы размахивают лапками и поднимают брюшко, пытаясь завоевать партнерш. Известно, что представители вида не плетут паутину, а полагаются на свою скрытность во время охоты на кузнечиков, муравьев, мух и мотыльков. Более того, они способны прыгать на огромные расстояния, чтобы добраться до добычи.

Ученые уже выяснили, что пауки-павлины не несут угрозы для человека, однако обладают ядом, помогающим усмирить добычу. Эти крошечные пауки живут всего год и наиболее активны весной, когда наступает период размножения.

Недавние исследования также показали, что у пауков-павлинов есть участки "темной ДНК". Считается, что это может помочь объяснить, почему в Австралии сегодня обитает более 100 видов пауков-павлинов, поскольку ученые считают, что именно участки "темной ДНК" способствуют эволюции в большее количество видов. К слову, исследования показали, что у пауков-павлинов в три раза больше "темной ДНК", чем у людей.

По словам Джона Уокера из Института Сенгера, еще рано утверждать, однако считается, что за разнообразие этих видов отвечают не только гены, но также и промежуточные участки, известные как "темная ДНК", способные влиять на эволюцию.

