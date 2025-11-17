Найчарівніші павуки у світі причарували вчених танцями і "темною ДНК": про що йдеться (відео)

Незвичайний вид павуків був відкритий вченими лише 2011 року і, як виявилося, мешкає лише в Австралії. Однак незвичайні гіпнотичні танці зробили вид відомим у всьому світі.

Деякі види привертають увагу людей більше, ніж інші — коли йдеться про павуків, найчарівнішими вважаються павуки-павичі, які підкорили Мережу своїми гіпнотичними танцювальними рухами, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цей крихітний вид павуків-скакунів (родина Salticidae) належить до роду Maratus і зустрічається тільки в Австралії, де їх налічується близько 100 видів. Довжина павуків зазвичай становить від 2 до 6 міліметрів, а своє прізвисько вони отримали завдяки самцям, які демонструють своє забарвлення під час шлюбних танців.

Відео дня

У 2011 році вченим було відомо лише про сім видів, проте завдяки чарівності павуків та їхній популярності в соціальних мережах науковці змогли описати понад 80 видів у період з 2011 по 2024 рік.

Автор вірусного відео з павуками-павичами, які танцюють під хіт Bee Gees "Stayin' Alive", Юрген Отто сам описав щонайменше 47 видів-павуків-павичів. Ба більше, він заполонив свій будинок павуками, щоб зняти вірусний ролик.

За словами дослідників, павуки-павичі використовують свої чарівні танці, щоб вразити самок і побачити, як самці розмахують лапками й підіймають черевце, намагаючись завоювати партнерок. Відомо, що представники виду не плетуть павутину, а покладаються на свою скритність під час полювання на коників, мурашок, мух і метеликів. Ба більше, вони здатні стрибати на величезні відстані, щоб дістатися до здобичі.

Науковці вже з'ясували, що павуки-павичі не несуть загрози для людини, проте мають отруту, яка допомагає приборкати здобич. Ці крихітні павуки живуть лише рік і найбільш активні навесні, коли настає період розмноження.

Нещодавні дослідження також показали, що у павуків-павичів є ділянки "темної ДНК". Вважається, що це може допомогти пояснити, чому в Австралії сьогодні мешкає понад 100 видів павуків-павичів, оскільки вчені вважають, що саме ділянки "темної ДНК" сприяють еволюції в більшу кількість видів. До слова, дослідження показали, що у павуків-павичів утричі більше "темної ДНК", ніж у людей.

За словами Джона Вокера з Інституту Сенгера, ще зарано стверджувати, проте вважається, що за різноманітність цих видів відповідають не лише гени, а й проміжні ділянки, відомі як "темна ДНК", здатні впливати на еволюцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили новий вид павуків-птахоїдів.

Раніше Фокус писав про те, що розгадано таємницю дивних зигзагів у павукових сітках: яку важливу функцію вони виконують.