Розмах ніг до 22 см: найбільший павук у світі має вигляд тигра і ховається від учених у лісі

Дослідники розповіли про малайзійського земляного тигра-птахоїда, який вважається одним із найбільших павуків у світі. Він також вважається одним із найбільш маловивчених, оскільки про їхнє життя в дикій природі відомо вкрай мало.

Малайзійський земляний тигр-птахоїд уперше був описаний 1891 року шведським арахнологом Тамерланом Тореллом. Однак через плутанину в таксономії про звички цього унікального виду птахоїдів у дикій природі досі відомо неймовірно мало, пише IFLScience.

Річ у тім, що види, відомі як Cyriopagopus schioedtei й Cyriopagopus thorelli, були випущені в дику природу як ідентичні, і тепер усі вони відомі під назвою малайзійський земляний тигр-птахоїд або Omothymus schioedtei. За словами вчених, малайзійський земляний тигр-птахоїд є ендеміком півострівної Малайзії та трапляється в багатьох країнах Південно-Східної Азії. Вид також є популярною домашньою твариною, про яку піклуються любителі павуків по всьому світу.

За словами дослідників, малайзійський земляний птахоїд-тигр — один із найбільших видів павуків у світі. Розмах його ніг сягає 22 сантиметрів, а довжина тіла становить лише близько 4 сантиметрів. У результаті він стоїть в одному ряду з найбільшими павуками у світі:

гігантським птахоїдом-гігантом, розмах ніг якого сягає 28 сантиметрів;

гігантським павуком-мисливцем, чиї довгі ноги дають йому змогу долати 30-сантиметровий рубіж.

Цей вид був названий "земляним тигром" невипадково: він має довгі темні смуги по всьому тілу. У самців статевий диморфізм проявляє яскраво бежевий або оливково-зелений колір у міру дорослішання; самки ж смугасті й набагато темніші.

Відомо, що вид веде деревний спосіб життя, проводячи більшу частину часу на деревах тропічних лісів. Він також відомий своєю швидкістю та оборонною манерою. За словами вчених, "земляних тигрів", як правило, можна зустріти в штучних спорудах, таких як мости, але більшість молодих особин ховаються за пухкою корою, а дорослі особини віддають перевагу дорослим деревам.

