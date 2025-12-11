Волаючі 15-сантиметрові павуки: їх боялися американські солдати під час війни в Іраку (відео)

Верблюжі павуки або сольпуги стали справжньою інтернет-сенсацією під час війни в Іраку 2003 року. Тоді в мережі почали ширитися чутки про небувалу кровожерливість павукоподібних.

На відео один із представників верблюжих павуків, які, як відомо, починають кричати, якщо їх загнати в кут, пише Фокус. Свого часу, саме цей вид павуків не на жарт лякав американських військових. Багато історій про цих павуків супроводжувалися фейковими фотографіями, на яких сольпуги зображувалися в половину людського зросту.

Протягом десятиліть у близькосхідних чутках верблюжі павуки зображувалися як дуже великі отруйні хижаки. Говорилося, що вони здатні наздогнати людину, яка біжить, і мають ненаситний апетит до великих ссавців.

Верблюжі павуки або сольпуги

Як часто буває, такі міфи не мали нічого спільного з реальністю. Насправді сольпуги не їдять ні шлунки верблюдів, ні сплячих солдатів. Їхній розмір не такий величезний, як описувалося в легендах, але ці павукоподібні дійсно є чудовими хижаками.

Першу цеглинку дезінформації було закладено, коли люди помилилися з ідентифікацією верблюжих павуків, які насправді не є павуками. Як і павуки, вони належать до класу павукоподібних, але є сольпугідами, чиї близькі родичі — скорпіони.

Верблюжих павуків також називають вітряними скорпіонами та єгипетськими сольпугами. Вони виростають у довжину до 15 сантиметрів. Ці павукоподібні дійсно швидкі, але тільки порівняно з іншими своїми родичами. Їхня максимальна швидкість оцінюється в 16 кілометрів на годину.

Верблюжі павуки не смертельно небезпечні для людини, хоча їхній укус може бути вельми болючим. Але сольпуги люті хижаки для комах, гризунів, ящірок і дрібних птахів.

Ці неймовірно витривалі мешканці пустель мають потужні щелепи, розмір яких може досягати однієї третини довжини їхнього тіла. Свої щелепи верблюжі павуки використовують, щоб хапати своїх жертв, перетворюючи їх на кашу рубаючими рухами.

У верблюжих павуків немає отрути, але вони використовують свої травні соки для розрідження плоті жертв, що дає їм змогу легко висмоктувати рештки у свій шлунок.

Нагадаємо, найбільший павук у світі виглядає як тигр і ховається від учених у лісі. Дослідники розповіли про малайзійського земляного тигра-птахоїда, який вважається одним із найбільших павуків у світі. Він також вважається одним із найбільш маловивчених, оскільки про їхнє життя в дикій природі відомо вкрай мало.