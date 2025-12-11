В Индии растут живые мосты: они могут выдерживать вес около 50 человек (видео)

Коренный народы северо-восточной Индии на протяжении веков создавали замысловатые мосты из живых фиговых деревьев. Эти мосты, одни из немногих, могут выстоять под напором стихии.

Мегхалая — это один из самых влажных регионов на Земле. К примеру, в местной деревне Мавсинрам выпадает 11 871 мм осадков в год, чего было бы достаточно, чтобы затопить стандартный трехэтажный дома. В этом регионе живет коренной народ Кхаси, который прославился на весь мир своими живыми корневыми мостами.

Именно представители коренных народов начали использовать живые воздушные корни каучукового фигового дерева (Ficus elastica) для создания мостов. Они были жизненно необходимы, чтобы пересекать разливающиеся реки в сезон проливных дождей.

Живые мосты в Индии

Исследования показали, что такие мосты улучшают не только транспортную доступность, но имеют благоприятное воздействие на окружающую среду.

Строительство таких мостов требует десятилетий работы. Все начинается с посадки саженца Ficus elastica, которое широко встречается в субтропических районах Мегхалаи. Саженец должен находиться в подходящем месте для перехода через реку.

Сперва у деревьев развивают большие опорные корни, а спустя еще 10 лет, у них начинают появляться вторичные воздушные корни из более высоких побегов. Такие воздушные корни достаточно эластичны и всегда стремятся сплестись вместе, формируя устойчивые структуры.

Строители мостов из племени Кхаси переплетают эти воздушные корни на бамбуковых или других деревянных опорах, перебрасывая их через реку.

Со временем переплетенные корни сливаются в процессе, который называется анастомозом. Он происходит, когда разветвленные системы, как сосуды листьев, усики и воздушные корни, естественным образом срастаются друг с другом. Иногда, строители используют также камни, чтобы закрыть бреши в корневой системе. В итоге, такие мосты могут выдерживать до 50 человек одновременно.

Теперешние поколения первых строителей мостов продолжают поддерживать конструкции в надлежащем состоянии. Небольшие мосты могут обслуживаться всего одним человеком, но большинство живых мостов требует усилий нескольких семей или даже целых деревень. Этот процесс ухода и развития из поколения в поколение может длиться столетиями, причем некоторые мосты датируются 600 годами.

Помимо того, что это регенеративная форма архитектуры, живые корневые мосты со временем становятся крепче, самовосстанавливаются и становятся более прочными по мере старения.

