В Індії ростуть живі мости: вони можуть витримувати вагу близько 50 осіб (відео)

Корінні народи північно-східної Індії протягом століть створювали хитромудрі мости з живих фігових дерев. Ці мости, одні з небагатьох, можуть вистояти під натиском стихії.

Мегхалая — це один із найвологіших регіонів на Землі. Наприклад, у місцевому селі Мавсінрам випадає 11 871 мм опадів на рік, чого було б достатньо, щоб затопити стандартний триповерховий будинок. У цьому регіоні живе корінний народ Кхасі, який прославився на весь світ своїми живими кореневими мостами.

Саме представники корінних народів почали використовувати живе повітряне коріння каучукового фігового дерева (Ficus elastica) для створення мостів. Вони були життєво необхідні, щоб перетинати річки, що розливаються, у сезон проливних дощів.

Живі мости в Індії

Дослідження засвідчили, що такі мости покращують не лише транспортну доступність, а й мають сприятливий вплив на навколишнє середовище.

Будівництво таких мостів вимагає десятиліть роботи. Усе починається з посадки саджанця Ficus elastica, який широко зустрічається в субтропічних районах Мегхалаї. Саджанець повинен знаходитися у відповідному місці для переходу через річку.

Спершу у дерев розвивається велике опорне коріння, а ще через 10 років, у них починає з'являтися вторинне повітряне коріння з більш високих пагонів. Такі повітряні корені досить еластичні і завжди прагнуть сплестися разом, формуючи стійкі структури.

Будівельники мостів із племені Кхасі переплітають це повітряне коріння на бамбукових або інших дерев'яних опорах, перекидаючи їх через річку.

Згодом переплетені корені зливаються в процесі, який називається анастомозом. Він відбувається, коли розгалужені системи, як-от судини листя, вусики і повітряне коріння, природним чином зростаються одна з одною. Іноді, будівельники використовують також камені, щоб закрити проломи в кореневій системі. У підсумку, такі мости можуть витримувати до 50 осіб одночасно.

Теперішні покоління перших будівельників мостів продовжують підтримувати конструкції в належному стані. Невеликі мости можуть обслуговуватися лише однією людиною, але більшість живих мостів вимагає зусиль кількох сімей або навіть цілих сіл. Цей процес догляду та розвитку з покоління в покоління може тривати століттями, причому деякі мости датуються 600 роками.

Крім того, що це регенеративна форма архітектури, живі кореневі мости згодом стають міцнішими, самовідновлюються і стають міцнішими в міру старіння.

