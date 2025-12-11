Впервые предки собрались у костра на 250 тыс. лет раньше: это имеет огромные последствия

Новое открытие, сделанное на поле в Саффолке, говорит о том, что люди впервые развели огонь 400 тыс. лет назад. Это на 250 тыс. лет раньше, чем считали ученые.

Некоторые данные говорят о том, что люди начали использовать огонь, который разгорелся естественным образом, более 1 млн лет назад. Но до сих пор самый надежный пример разведения огня человеком был найден на археологическом участке на севере Франции, возрастом 50 тыс. лет назад, пишет The Guardian.

В рамках нового исследования ученые обнаружили участок выжженной земли и потрескавшиеся от огня ручные топоры. Такие артефакты убедительно свидетельствуют о том, что люди начали самостоятельно разводить огонь намного раньше, чем предполагалось. Это произошло в то время, когда размер мозга наших предков только приближался к современным размерам. Также в то время некоторые наши предки начали осваивать более суровые северные климатические зоны.

“Последствия такого открытия огромны. Способность создавать и контролировать огонь — один из важнейших поворотных моментов в истории человечества, имеющий практические и социальные преимущества, изменившие эволюцию человека”, - говорит руководитель исследования из Британского музея Роб Дэвис.

Ученые говорят, что люди, которые развели огонь в Саффолке, вряд ли были нашими предками. Как известно, Homo sapiens не имели постоянного присутствия за пределами Африки до примерно 100 000 лет назад.

Скорее всего, это были ранние неандертальцы. Гораздо более ранний период, когда предки людей начали разводить огонь, предполагает, что это сыграло значительную роль в эволюции вида. Речь идет о появлении языка, а также способности выживать в более широком диапазоне климатических условий.

Контроль над огнем дарил тепло, свет, защиту от хищников, а также позволял людям расширить свой рацион, что способствовало лучшему выживанию.

“Все эти факторы в совокупности позволили людям стать более адаптивными, распространиться в более суровые, холодные условия и начать более успешно осваивать северные широты — такие места, как Британия. Огонь стал центром социальных взаимодействий, обмена пищей, развития языка, раннего повествования и мифотворчества”, — говорит Дэвис.

Напомним, неандертальцы на самом деле никогда не вымирали. Исследователи смогли подтвердить давнюю теорию о том, что исчезновение неандертальцев не было таким ужасным, как его рисуют.