Уперше предки зібралися біля багаття на 250 тис. років раніше: це має величезні наслідки

Нове відкриття, зроблене на полі в Саффолку, свідчить про те, що люди вперше розвели вогонь 400 тис. років тому. Це на 250 тис. років раніше, ніж вважали вчені.

Деякі дані говорять про те, що люди почали використовувати вогонь, який розгорівся природним чином, понад 1 млн років тому. Але досі найнадійніший приклад розведення вогню людиною було знайдено на археологічній ділянці на півночі Франції, віком 50 тис. років тому, пише The Guardian.

У рамках нового дослідження вчені виявили ділянку випаленої землі та потріскані від вогню ручні сокири. Такі артефакти переконливо свідчать про те, що люди почали самостійно розводити вогонь набагато раніше, ніж передбачалося. Це сталося в той час, коли розмір мозку наших предків тільки наближався до сучасних розмірів. Також у той час деякі наші предки почали освоювати більш суворі північні кліматичні зони.

"Наслідки такого відкриття величезні. Здатність створювати і контролювати вогонь — один із найважливіших поворотних моментів в історії людства, що має практичні та соціальні переваги, які змінили еволюцію людини", — каже керівник дослідження з Британського музею Роб Девіс.

Учені кажуть, що люди, які розвели вогонь у Саффолку, навряд чи були нашими предками. Як відомо, Homo sapiens не мали постійної присутності за межами Африки до приблизно 100 000 років тому.

Найімовірніше, це були ранні неандертальці. Набагато більш ранній період, коли предки людей почали розводити вогонь, припускає, що це відіграло значну роль в еволюції виду. Йдеться про появу мови, а також здатності виживати в ширшому діапазоні кліматичних умов.

Контроль над вогнем дарував тепло, світло, захист від хижаків, а також давав змогу людям розширити свій раціон, що сприяло кращому виживанню.

"Усі ці чинники в сукупності дали змогу людям стати більш адаптивними, поширитися в суворіші, холодніші умови і почати більш успішно освоювати північні широти — такі місця, як Британія. Вогонь став центром соціальних взаємодій, обміну їжею, розвитку мови, ранньої оповіді та міфотворчості", — каже Девіс.

