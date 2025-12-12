Что происходит внутри извергающегося вулкана: ученые показали захватывающие кадры (видео)

Исследователя сняли на видео, что происходит внутри исландского вулкана Фаградальсфьядль, в частности в месте его извержения в долинах Гелдингадалур.

По словам экспертов, лава этого вулкана настолько горяча, что легко расплавляет золото, серебро, чугун и множество других металлов, пишет Фокус.

Вулкан Фаградальсфьядль находится на острове Рейкьянес на юго-западе Исландии, к счастью, он расположен вдалеке от крупных населенных пунктов. Даже когда недавнее извержение Фаградальсфьядль достигло своего пика, не было никакой опасности для жителей Рейкьянеса.

Фаградальсфьядль извергался в марте 2021 года, после чего снова проснулся в августе 2022 года и последний раз в июле 2023 года. Многие исландские вулканы могут быть непредсказуемыми, извергаясь взрывным образом. Но Фаградальсфьядль является щитовым вулканом, чьи извержения не такие разрушительные, а сами склоны вулкана – пологие.

Все дело в том, что небольшие щитовые вулканы, такие как Фаградальсфьядль, обычно выбрасывают лаву с меньшей скоростью из-за небольшой скорости образования лавы. Именно это дает местным властям время для эвакуации людей из потенциально опасных регионов.

Остывшая лава Фаградальсфьядль выглядит на поверхности, как черновато-серая масса, что может вводить в заблуждение. По словам вулканологов, первые месяцы после извержения ширина затвердевшего слоя лавы может составлять всего несколько сантиметров. Такая тонкая корка может запросто сломаться под весом человека.

Внизу под тонким слоем остывшей лавы находится скрывается все еще расплавленная порода. Речь идет о температурах до 1200°C, поэтому эксперты просят туристов быть крайне аккуратными, исследуя подобного рода вулканы.

Напомним, 69 лет назад огромный вулкан извергся в России, но теперь восстанавливается. Извержение 1956 года обрушило большую часть вулкана Безымянный на Камчатке. Однако последующие извержения привели к тому, что вулкан почти полностью восстановился спустя десятилетия.