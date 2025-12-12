Що відбувається всередині вулкана, що вивергається: вчені показали захопливі кадри (відео)

Дослідники зняли на відео, що відбувається всередині ісландського вулкана Фаградальсф'ятль, зокрема в місці його виверження в долинах Гелдінгадалур.

За словами експертів, лава цього вулкана настільки гаряча, що легко розплавляє золото, срібло, чавун і безліч інших металів, пише Фокус.

Вулкан Фаградальсфьядль розташований на острові Рейкьянес на південному заході Ісландії, на щастя, він розташований далеко від великих населених пунктів. Навіть коли нещодавнє виверження Фаградальсфьядль досягло свого піку, не було ніякої небезпеки для жителів Рейкьянеса.

Фаградальсфьядль вивергався в березні 2021 року, після чого знову прокинувся в серпні 2022 року і востаннє в липні 2023 року. Багато ісландських вулканів можуть бути непередбачуваними, вивергаючись вибуховим чином. Але Фаградальсфьядль є щитовим вулканом, чиї виверження не такі руйнівні, а самі схили вулкана — пологі.

Річ у тім, що невеликі щитові вулкани, як-от Фаградальсф'ятль, зазвичай викидають лаву з меншою швидкістю через невелику швидкість утворення лави. Саме це дає місцевій владі час для евакуації людей з потенційно небезпечних регіонів.

Остигла лава Фаградальсф'ядль має на поверхні вигляд чорнувато-сірої маси, що може вводити в оману. За словами вулканологів, перші місяці після виверження ширина затверділого шару лави може становити лише кілька сантиметрів. Така тонка кірка може запросто зламатися під вагою людини.

Внизу під тонким шаром остиглої лави ховається все ще розплавлена порода. Йдеться про температури до 1200°C, тому експерти просять туристів бути вкрай обережними, досліджуючи подібного роду вулкани.

