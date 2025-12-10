69 років тому величезний вулкан вивергнувся у Росії, але тепер відновлюється: загрожує новий вибух

Виверження 1956 року обрушило більшу частину вулкана Безіменний на Камчатці. Однак наступні виверження призвели до того, що вулкан майже повністю відновився через десятиліття.

Вулкан Безіменний — конусоподібний стратовулкан на Камчатському півострові на Далекому Сході Росії. Він вибухнув 1956 року, зруйнувавши більшу частину гори, але часті подальші виверження відтоді, включно з великою подією в листопаді, призвели до того, що вулкан майже повністю відновився, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Спостереження показують, що наприкінці листопада поточного року вулкан викинув хмару попелу на висоту 10 кілометрів, що здатне наблизити його до відновлення колишньої висоти. У дослідженні 2020 року вчені виявили, що вулкан майже повністю відновився — причиною стали виверження, подібні до того, яке в листопаді створило гігантську попелову хмару. Очікується, що вулкан досягне своїх первісних розмірів у період з 2030 по 2035 рік.

Відео дня

Відомо, що майже 70 років тому вулкан Безіменний височів щонайменше на 3113 метри над рівнем моря. Однак 30 березня 1956 року потужне виверження зруйнувало схил вулкана, обрушивши вершину і перетворивши конусоподібну гору на кам'яний амфітеатр у формі підкови.

Проте вчені помітили, що вже майже одразу ж гора почала формуватися заново, почавши з лавового купола, розташованого посеред амфітеатру. Протягом багатьох років науковці відстежували ріст гори за допомогою польових досліджень, вебкамер та спостережних польотів. Результати вказують на те, що в період з 1949 по 2017 рік вулкан майже досяг своєї колишньої висоти, при цьому в період з 1856 по 2017 рік гора в середньому щодня додавала близько 26 400 кубічних метрів породи. Простими словами, вчені спостерігали неймовірно швидке зростання нової вулканічної споруди.

Сьогодні вулкан у середньому виробляє кілька вибухових вивержень на рік. Наприклад, масштабна подія в листопаді містила не тільки хмару попелу, яка клубочилася, а й гарячі лавини газу і каміння, відомі як пірокластичні потоки.

У міру того як вулкан відновлює свої колишні розміри, відкритим залишається питання про стабільність його схилів. Відомо, що подібні споруди, розташовані всередині підковоподібних кратерів, можуть пережити ще один великомасштабний обвал і, як наслідок, великомасштабне вибухове виверження.

Дослідники виявили, що вулкан не просто викидає вибухові хмари попелу і газу, але також зростає внаслідок цього — вчені називають це ефузивними виверженнями: не вибуховими потоками лави. Першу таку подію було помічено 1977 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що майже 200 років тому загадковий вулкан охолодив Землю, принісши голод і смерть: його нарешті знайшли.

Раніше Фокус писав про те, що вчені схвильовані пробудженням стародавнього "гіганта".