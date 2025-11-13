Один із найактивніших вулканів Тихого океану грає в хованки: що він витворяє

Після одного успішного прогнозування вулкана у 2015 році вчені роками намагаються передбачити, коли станеться наступне. Раніше передбачалося, що виверження неминуче до кінця 2025 року, але тепер учені змінили прогноз.

У грудні минулого року вчені заявили, що підводна гора Аксіал, розташована на хребті Хуан-де-Фука, дивергентному кордоні плит біля північно-західного узбережжя Тихого океану США, вивергнеться у 2025 році. Однак останні дані свідчать про те, що підводному вулкану, ймовірно, знадобиться більше часу, щоб вивергнути свою вершину, пише Live Sscience.

Тепер учені вважають, що підводний вулкан біля узбережжя Орегону може вивергнутися до середини-кінця 2026 року. Відомо, що гора Аксіал є найактивнішим підводним вулканом у північно-східній частині Тихого океану. Вулкан уже вивергався в 1998, 2011 і 2015 роки — останню подію вченим вдалося передбачити.

За словами наукового співробітника Університету штат Орегон Білла Чедвіка, після успішного прогнозування вулкана у 2015 році вони з колегами намагаються передбачити наступне. Минулого року Чедвік з колегами заявили, що виверження підводної гори Аксіал слідують за періодом високої сейсмічності й стійкого підйому земної кори, викликаного підйомом магми під морським дном. Останні три виверження відбувалися з аналогічним, хоча й дещо зростаючим, рівнем підйому, тож вулкан, імовірно, вивергнеться знову, щойно досягне або перевищить цей поріг.

Спостереження показали, що після виверження 2015 року підйом у підводної гори знову почав наростати. Однак темпи цього процесу поступово знижувалися до 2023 року, а до літа 2023 року і зовсім стали майже нульовими.

Восени того ж року ситуація змінилася, темпи інфляції та сейсмічної активності знову зросли, що вказує на фундаментальну зміну в подачі магми до вулкана. До кінця 2024 року інфляція вулкана Аксіал досягла 95% від рівня, що передував виверженню 2015 року. У результаті вчені припустили, що Аксіал буде готовий до виверження у 2025 році.

Однак до кінця квітня поточного року наростання знову сповільнилося, внаслідок чого настав час переглянути прогноз. За словами Чедвіка, за нинішнього рівня інфляції поріг, якого вулкан досяг перед останнім виверженням, буде досягнуто не раніше середини-кінця 2026 року.

Вчені вважають, що вулкан Аксіал, ймовірно, поводиться подібно до ісландського вулкана Крафла, де рівень інфляції, необхідний для виверження, трохи збільшуючись з кожним наступним виверженням. Поріг інфляції у 2015 році був приблизно на 30 сантиметрів вищим, ніж у 2011 році, тому вчені вважають, що зараз може знадобитися аналогічне збільшення обсягу, перш ніж виверження відбудеться.

Спостереження показують, що сьогодні земна кора перебуває на 10 сантиметрів вище, ніж була за кілька хвилин до виверження 2015, і, ймовірно, підніметься ще на 20 сантиметрів до наступного виверження. Утім, Чедвіг зазначає, що це лише обґрунтоване припущення, засноване також на попередній поведінці вулканів, таких як Крафла.

Передбачається, що причина цього збільшення інфляції з кожним виверженням може полягати в тому, що магма, що підіймається до поверхні, стискає навколишню земну кору, що ускладнює її повторний підйом у тому самому місці через роки. Утім, вважається, що пороги інфляції не зростатимуть нескінченно.

Чедвік зазначає, що темпи та порогові значення інфляції непередбачувані, що, загалом, і ускладнює спроби вчених прогнозувати наступне виверження підводного вулкана.

