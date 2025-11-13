Один из самых активных вулканов Тихого океана играет в прятки: что он вытворяет

После одного успешного прогнозирования вулкана в 2015 году ученые годами пытаются предсказать, когда произойдет следующее. Ранее предполагалось, что извержение неминуемо до конца 2025 года, но теперь ученые изменили прогноз.

В декабре прошлого года ученые заявили, что подводная гора Аксиал, расположенная на хребте Хуан-де-Фука, дивергентной границе плит у северо-западного побережья Тихого океана США, извергнется в 2025 году. Однако последние данные свидетельствуют о том, что подводному вулкану, вероятно, потребуется больше времени, чтобы извергнуть свою вершину, пишет Live Sscience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь ученые считают, что подводный вулкан у побережья Орегона может извергнуться к середине-концу 2026 года. Известно, что гора Аксиал является самым активным подводным вулканом в северо-восточной части Тихого океана. Вулкан уже извергался в 1998, 2011 и 2015 года — последнее событие ученым удалось предсказать.

Відео дня

По словам научного сотрудника Университета штат Орегон Билла Чедвика, после успешного прогнозирования вулкана в 2015 году они с коллегами пытаются предсказать следующее. В прошлом году Чедвик с коллегами заявили, что извержения подводной горы Аксиал следуют за периодом высокой сейсмичности и устойчивого подъема земной коры, вызванного подъемом магмы под морским дном. Последние три извержения происходили с аналогичным, хотя и несколько возрастающим, уровнем подъема, поэтому вулкан, вероятно, извергнется снова, как только достигнет или превысит этот порог.

Наблюдения показали, что после извержения 2015 года подъем у подводной горы вновь начал нарастать. Однако темпы этого процесса постепенно снижались до 2023 года, а к лету 2023 и вовсе стали почти нулевыми.

Осенью того же года ситуация изменилась, темпы инфляции и сейсмической активности снова возросли, что указывает на фундаментальное изменение в подаче магмы к вулкану. К концу 2024 года инфляция вулкана Аксиал достигла 95% от уровня, предшествовавшего извержению 2015 года. В результате ученые предположили, что Аксиал будет готовы к извержению в 2025 году.

Однако к концу апреля текущего года нарастание вновь замедлилось, в результате пришло время пересмотреть прогноз. По словам Чедвика, при нынешнем уровне инфляции порог, которого вулкан достиг перед последним извержением, будет достигнут не раньше середины-конца 2026 года.

Ученые считают, что вулкан Аксиал, вероятно, ведет себя подобно исландскому вулкану Крафла, где уровень инфляции, необходимый для извержения, немного увеличиваясь с каждым последующим извержением. Порог инфляции в 2015 году был примерно на 30 сантиметров выше, чем в 2011 году, поэтому ученые полагают, что сейчас может потребоваться аналогичное увеличение объема, прежде чем извержение произойдет.

Наблюдения показывают, что сегодня земная кора находится на 10 сантиметров выше, чем была за несколько минут до извержения 2015, и, вероятно, поднимется еще на 20 сантиметров до следующего извержения. Впрочем, Чедвиг отмечает, что это лишь обоснованное предположение, основанное также на предыдущем поведении вулканов, таких как Крафла.

Предполагается, что причина этого увеличения инфляции с каждым извержением может заключаться в том, что магма, поднимающаяся к поверхности, сжимает окружающую земную кору, что затрудняет ее повторный подъем в том же месте годы спустя. Впрочем, считается, что пороги инфляции не будут расти бесконечно.

Чедвик отмечает, что темпы и пороговые значения инфляции непредсказуемы, что, в целом, и затрудняет попытки ученых прогнозировать следующее извержение подводного вулкана.

Напомним, ранее мы писали о том, что первая в мире подводная вулканическая обсерватория готовится извергнуться: когда это произойдет.

Ранее Фокус писал о том, что самый активный гигант Тихого океана извергнется в любой момент: никто точно не знает, чего ожидать.