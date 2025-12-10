69 лет назад огромный вулкан извергся в России, но теперь восстанавливается: грозит новый взрыв

Извержение 1956 года обрушило большую часть вулкана Безымянный на Камчатке. Однако последующие извержения привели к тому, что вулкан почти полностью восстановился спустя десятилетия.

Вулкан Безымянный — конусообразный стратовулкан на Камчатском полуострове на Дальнем Востоке России. Он взорвался в 1956 году, разрушив большую часть горы, но частые последующие извержения с тех пор, включая крупное событие в ноябре, привели к тому, что вулкан почти полностью восстановился, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Наблюдения показывают, что в конце ноября текущего года вулкан выбросил облако пепла на высоту 10 километров, что способно приблизить его к возобновлению прежней высоты. В исследовании 2020 году ученые обнаружили, что вулкан почти полностью восстановился — причиной стали извержения, подобные тому, которое в ноябре создало гигантское пепловое облако. Ожидается, что вулкан достигнет своих первоначальных размеров в период с 2030 по 2035 год.

Відео дня

Известно, что почти 70 лет назад вулкан Безымянный возвышался минимум на 3113 метров над уровнем моря. Однако 30 марта 1956 года мощное извержение разрушило склон вулкана, обрушив вершину и превратив конусообразную гору в каменный амфитеатр в форме подковы.

Однако ученые заметили, что уже почти сразу же гора начала формироваться заново, начав с лавового купола, расположенного посреди амфитеатра. В течение многих лет ученые отслеживали рост горы с помощью полевых исследований, веб-камер и наблюдательных полетов. Результаты указывают на то, что в период с 1949 по 2017 год вулкан почти достиг своей прежней высоты, при этом в период с 1856 по 2017 год гора в среднем ежедневно добавляла около 26 400 кубических метров породы. Простыми словами, ученые наблюдали невероятно быстрый рост нового вулканического сооружения.

Сегодня вулкан в среднем производит несколько взрывных извержений в год. Например, масштабное событие в ноябре включало в себя не только клубящееся облако пепла, но и горячие лавины газа и камней, известные как пирокластические потоки.

По мере того как вулкан восстанавливает свои прежние размеры, открытым остается вопрос о стабильности его склонов. Известно, что подобные сооружения, расположенные внутри подковообразных кратеров, могут пережить еще один крупномасштабный обвал и, как следствие, крупномасштабное взрывное извержение.

Исследователи обнаружили, что вулкан не просто выбрасывает взрывные облака пепла и газа, но также растет за счет этого — ученые называют это эффузивными извержениями: не взрывными потоками лавы. Первое такое событие было замечено в 1977 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что почти 200 лет назад загадочный вулкан охладил Землю, принеся голод и смерть: его наконец-то нашли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые взволнованы пробуждением древнего "гиганта".