Рычат, шипят и кашляют: крокодилы изобрели свой язык, хотя это невозможно (видео)

Исследовательница крокодилов из Университета Саншайн-Кост Сонни Флорес пытается расшифровать язык крокодилов. Удивительно то, что эти рептилии не имеют физической предрасположенности к разговорам.

Дело в том, что у всех рептилий, включая крокодилов и аллигаторов отсутствует гортань, а их голосовые связки являются рудиментарными. Кроме этого, отличие от большинства млекопитающих, мышцы легких крокодилов не могут регулировать вибрации голосовых связок.

Но исследование показало, что крокодилы и аллигаторы смогли преодолеть свои физические ограничения. По сути, крокодилы и аллигаторы стали самыми голосистыми из всех видов рептилий.

Язык крокодилов

На основе проведенных наблюдений Флорес выделила 13 категорий звуков, которые издавали крокодилы. В их число попали такие звуки, как рычание, рев, кашель, шипение.

Также у крокодилов есть и невербальные формы общения, такие как удары головой о воду, выбрасывание воды из носа, пускание пузырей и другие. Крокодилы даже могут вибрировать своей спиной, чтобы чешуйки разбрызгивали воду вокруг.

“Они собираются вместе и ревут группами. Иногда можно увидеть, как 200 аллигаторов режут одновременно”, - говорит Флоренс.

Также интересно, что крокодилы общаются между собой на очень низких частотах, таких как инфразвук, что должно быть для них “физически недоступным”.

“Их способность издавать инфразвук интересна, потому что обычно для этого нужно быть размером с большого кита, чтобы издавать инфразвук под водой. И все же крокодилы обнаружили какой-то физический механизм, позволяющий им это делать”, - добавила исследовательница.

Обнаружив способ общения крокодилов, ученые теперь пытаются разгадать, что именно они говорят.

