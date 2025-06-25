Самый старый крокодил на Земле: за чуть более сотни лет стал отцом тысяч потомков (видео)

Крокодилы живут на планете со времен мелового периода, когда на Земле правили динозавры. Теперь ученые рассказали о старейшем известном крокодиле в мире, который стал отцом тысяч потомков.

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Наша планета является домом для невероятного количества жизни и некоторые виды обитают на ней миллионы лет — например, крокодилы, существующие еще со времен мелового периода, когда планетой правили динозавры. Исследователи назвали самого старого крокодила на планете, который прожил около 124 лет — его имя Генри, пишет IFLScience.

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Старейший крокодил в мире

Сегодня Генри около 124 лет и он считается старейшим известным крокодилом в мире. Лишь за последние несколько десятилетий этот зрелый самец стал отцом тысяч потомков и достиг впечатляющих размеров: его длина составляет более 5 метров от морды до хвоста, а вес — около 700 килограммов.

Для сравнения, средний нильский крокодил, как правило, вырастает до 4,5 метра и весит лишь около 410 килограммов. К слову, несмотря на название, этот вид встречается на большей территории Африки.

Ученые полагают, что Генри родился около 1900 года среди болот дельты Окаванго в Ботсване, а с 1985 года он живет в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке.

Многодетный отец

После прибытия в центр Генри успел спариться по меньшей мере с 6 самками. В результате, по данным смотрителей центра, за около 40 лет он стал отцом более 10 000 детенышей.

День рождение Генри отмечают 16 декабря, а потому в этом году ему должно исполниться 125 лет. Однако, поскольку он родился в дикой природе, точная дата его рождения неизвестна.

По данным британского телешоу Killer Crocs со Стивом Бэкшеллом, Генри был пойман в 1903 году ловцом слонов по имени сэр Генри, отсюда и его имя. Однако эта история, похоже, не соответствует информации на сайте Crocworld, где утверждается, что Генри провел "большую часть своей жизни" в дельте Окаванго. Впрочем, независимо от предыстории, Генри, безусловно является выдающимся крокодилом. Он также делит свою нынешнюю среду обитания с другим старым крокодилом по имени Колгейт — считается, что ему около 90 лет.

Продолжительность жизни крокодилов

Предыдущие исследования уже показали, что крокодилы способны достигать возраста 100 лет в неволе. В то же время некоторые ученые считают, что крокодилы могут демонстрировать "некоторую степень незначительного старения" — термин, используемый для описания организмов, которые не проявляют признаков биологического старения.

Простыми словами, ученые утверждают, что крокодилы вовсе не умирают от старости, а поддаются внешним факторам, таким как:

голод;

несчастные случаи;

инфекционные заболевания.

Впрочем, большинство ученых согласны, что было бы заблуждением считать, что крокодилы бессмертны, но они действительно демонстрируют чрезвычайное долголетие. Это особенно заметно в сравнении с другими животными подобного размера.

Предполагается, что выносливость крокодилов обусловлена многими факторами, хотя некоторые исследования предполагают, что это может быть как-то связано с необычным набором микроорганизмов, населяющих их кишечник.

Ранее Фокус писал о том, что ученые 14 лет думали, как назвать доисторического крокодила.