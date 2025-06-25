Найстаріший крокодил на Землі: за трохи більше сотні років став батьком тисяч нащадків (відео)

Крокодили живуть на планеті з часів крейдяного періоду, коли на Землі правили динозаври. Тепер учені розповіли про найстарішого відомого крокодила у світі, який став батьком тисяч нащадків.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості життя і деякі види мешкають на ній мільйони років — наприклад, крокодили, які існують ще з часів крейдяного періоду, коли планетою правили динозаври. Дослідники назвали найстарішого крокодила на планеті, який прожив близько 124 років — його ім'я Генрі, пише IFLScience.

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Найстаріший крокодил у світі

Сьогодні Генрі близько 124 років і він вважається найстарішим відомим крокодилом у світі. Лише за останні кілька десятиліть цей зрілий самець став батьком тисяч нащадків і досяг дивовижних розмірів: його довжина становить понад 5 метрів від морди до хвоста, а вага — близько 700 кілограмів.

Для порівняння, середній нільський крокодил, як правило, виростає до 4,5 метра і важить лише близько 410 кілограмів. До слова, попри назву, цей вид зустрічається на більшій території Африки.

Вчені вважають, що Генрі народився близько 1900 року серед боліт дельти Окаванго в Ботсвані, а з 1985 року він живе в Центрі охорони природи Crocworld у Південній Африці.

Багатодітний батько

Після прибуття в центр Генрі встиг злучитися щонайменше з 6 самками. У результаті, за даними доглядачів центру, за близько 40 років він став батьком понад 10 000 дитинчат.

День народження Генрі відзначають 16 грудня, а тому цього року йому має виповнитися 125 років. Однак, оскільки він народився в дикій природі, точна дата його народження невідома.

За даними британського телешоу Killer Crocs зі Стівом Бекшеллом, Генрі був спійманий 1903 року ловцем слонів на ім'я сер Генрі, звідси і його ім'я. Однак ця історія схоже не відповідає інформації на сайті Crocworld, де стверджується, що Генрі провів "більшу частину свого життя" в дельті Окаванго. Втім, незалежно від передісторії, Генрі, безумовно, є видатним крокодилом. Він також ділить своє нинішнє середовище проживання з іншим старим крокодилом, на ім'я Колгейт — вважається, що йому близько 90 років.

Тривалість життя крокодилів

Попередні дослідження вже показали, що крокодили здатні досягати віку 100 років у неволі. Водночас деякі вчені вважають, що крокодили можуть демонструвати "деякий ступінь незначного старіння" — термін, який використовується для опису організмів, що не виявляють ознак біологічного старіння.

Простими словами, вчені стверджують, що крокодили зовсім не вмирають від старості, а піддаються зовнішнім чинникам, таким як:

голод;

нещасні випадки;

інфекційні захворювання.

Утім, більшість учених згодні, що було б помилкою вважати, що крокодили безсмертні, але вони справді демонструють надзвичайне довголіття. Це особливо помітно порівняно з іншими тваринами подібного розміру.

Передбачається, що витривалість крокодилів зумовлена багатьма факторами, хоча деякі дослідження припускають, що це може бути якось пов'язано з незвичним набором мікроорганізмів, що населяють їхній кишківник.

Раніше Фокус писав про те, що вчені 14 років думали, як назвати доісторичного крокодила.