Гарчать, шиплять і кашляють: крокодили винайшли свою мову, хоча це неможливо (відео)

Дослідниця крокодилів з Університету Саншайн-Кост Сонні Флорес намагається розшифрувати мову крокодилів. Дивно те, що ці рептилії не мають фізичної схильності до розмов.

Річ у тім, що у всіх рептилій, включно з крокодилами та алігаторами, відсутня гортань, а їхні голосові зв'язки є рудиментарними. Крім цього, на відміну від більшості ссавців, м'язи легенів крокодилів не можуть регулювати вібрації голосових зв'язок.

Але дослідження показало, що крокодили й алігатори змогли подолати свої фізичні обмеження. По суті, крокодили й алігатори стали найбільш голосистими з усіх видів рептилій.

Мова крокодилів

На основі проведених спостережень Флорес виділила 13 категорій звуків, які видавали крокодили. До їх числа потрапили такі звуки, як гарчання, ревіння, кашель, шипіння.

Також крокодили мають і невербальні форми спілкування, такі як удари головою об воду, викидання води з носа, пускання бульбашок та інші. Крокодили навіть можуть вібрувати своєю спиною, щоб лусочки розбризкували воду навколо.

Відео дня

"Вони збираються разом і ревуть групами. Іноді можна побачити, як 200 алігаторів ріжуть одночасно", — каже Флоренс.

Також цікаво, що крокодили спілкуються між собою на дуже низьких частотах, таких як інфразвук, що має бути для них "фізично недоступним".

"Їхня здатність видавати інфразвук цікава, тому що зазвичай для цього потрібно бути розміром з великого кита, щоб видавати інфразвук під водою. І все ж крокодили виявили якийсь фізичний механізм, що дозволяє їм це робити", — додала дослідниця.

Виявивши спосіб спілкування крокодилів, учені тепер намагаються розгадати, що саме вони говорять.

Нагадаємо, найстаріший крокодил на Землі, за трохи більше сотні років, став батьком тисяч нащадків. Крокодили живуть на планеті з часів крейдяного періоду, коли на Землі правили динозаври. Тепер учені розповіли про найстарішого відомого крокодила у світі, який став батьком тисяч нащадків.