В пустыне появился таинственный "демонический монолит": на нем кричащие лица и искалеченные тела

Пользователей по всему миру взволновало появление таинственного «демонического монолита» посреди калифорнийской пустыни. На монолите можно разглядеть кричащие лица, искалеченные тела, змеи и гигантский глаз, вырезанный в центре.

В Национальном парке Джошуа-Три появилась огромная черная статуя высотой около 2,7 метра, которую прозвали "демоническим монолитом". Известно, что статуя украшена кричащими лицами, искалеченными телами, змеями и огромным глазом, вырезанным в центре статуи, пишет Daily Mail.

Очевидцы утверждают, что статуя издает стоны каждые несколько минут, светится ночью и покрыта сотнями вылепленных человеческих останков. Водители, проезжавшие по шоссе 62, также сообщали, что видели дым, поднимающийся от монолита, когда они проезжали мимо.

Жуткая находка посреди пустыни запустила волну страхов и теорий заговора. Например, некоторые предположили, что монолит может быть частью ритуального места или предупреждением о грядущем событии. Однако вскоре появилась еще одна теория: пост канадского журналиста Джеффа Кейгли заставили фанатов видеоигор предположить, что таинственная фигура может быть тизером к неанонсированному проекту.

Канадский игровой журналист Джефф Кейгли опубликовал пост о монолите на X Фото: Reddit

Геймеры выдвинули сразу несколько предположений о том, с чем на самом деле может быть связан монолит. В списке игр:

God of War;

DLC для Doom: The Dark Ages;

The Elder Scrolls VI;

Elden Ring 2;

дополнение к Diablo IV;

новая Castlevania;

Lords of the Fallen 2.

Однако генеральный директор CI Games Марек Тымински вмешался, чтобы опровергнуть по крайней мере один слух. Отметим, что позже журналист Джеффа Кейгли опубликовал еще один пост, намекнув на важные новости, которые появятся 1 декабря. Это подогрело предположения о том, что истинное происхождение монолита в конце концов может быть раскрыто совсем скоро.

Загадочный монолит связывают с выходом новой игры Фото: Reddit

